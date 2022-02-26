أوكراني يقف أمام دبابة روسية محاولا منعها من التقدم «فيديو»

حاول مواطن أوكراني الوقوف أمام دبابة روسية لمنعها من التقدم في مدينة بخماش شمال أوكرانيا، وأظهرت لقطات الكاميرا الرجل وهو يحاول دفع الدبابة الروسية لمنعها من التقدم لكنها استمرت في التحرك، بينما دفع بعض الجنود الروس الرجل لإفساح الطريق للدبابة.

أهم تطورات الأزمة الأوكرانية خلال الساعات الماضية

واستمرت الأزمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وكان من أبرز تطوراتها إعلان ليتوانيا أنها ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، ومنعت روسيا الطيران البلغاري والبولندي والتشيكي من التحليق في أجوائها، بينما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار، في الوقت الذي أعلنت روسيا «توسيع هجومها» في أوكرانيا بجميع الاتجاهات، وقالت الرئاسة الفرنسية إن المناقشات بشأن استبعاد روسيا من نظام «سويفت» تتطور بسرعة وستنجح قريبا، وقالت بريطانيا إن القوات الروسية على بعد 30 كلم من وسط العاصمة الأوكرانية كييف، لكن سرعة التقدم الروسي تباطأت مؤقتا على الأرجح نتيجة الصعوبات اللوجستية والمقاومة الأوكرانية.

تعطل موقع الكرملين ورسائل بوجود قنابل في موسكو

من جهة اخرى، تعطل الموقع الإلكتروني للكرملين وسط هجمات إلكترونية، وفي موسكو، تم العثور على رسائل مجهولة تهدد بوضع قنابل في منشآت حساسة، وقالت ألمانيا إنها وافقت على تسليم 400 سلاح «آر بي جي» لأوكرانيا عن طريق دولة ثالثة، ونقلت رويترز عن مسؤول أوكراني إن معارك شرسة تدور داخل مدينة خاركيف وحولها.

تضارب بشأن مرور السفن الروسية من المضايق التركية

وتضاربت الأنباء بشأن منع السفن الحربية الروسية من المرور في المضايق التركية، حيث قال الرئيس الأوكراني فوفوديمير زيلينسكي إن تركيا وافقت على إغلاق المضيقين أمام السفن الروسية، بينما نفى مسؤول تركي، في حين قال الكرملين إنه لم يتلقى أي خطاب بشكل رسمي في هذا الصدد، وقال الرئيس الأوكراني إن الجيش يسيطر على كييف وعلى النقاط الرئيسية في محيط المدينة.