الفنانة صفاء جلال تعلن تعافيها من فيروس كورونا: «أخيرا المسحة سلبية»

أعلنت الفنانة صفاء جلال، عبر حسابها على «فيس بوك»، تعافيها من فيروس كورونا، وكتبت صفاء: «الحمد لله حمدا كثيرا طيبا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، أخيرا الحمد لله، سلبي كورونا، أزمة كبيرة بتعرفنا نعم ربنا اللي لازم نشكره عليها، دائما الستر والصحة وراحة البال، أشكرك يا ربي، الحمد لله على كل حال، وحشتوني قوي، بحبكم».

إصابة صفاء جلال بفيروس كورونا

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلنت الفنانة صفاء جلال، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت: «النهاردة يوم مش عادي، النهاردة عيد ميلادي، السنة دي معزولة في السرير إيجابي كورونا، الحمد لله على كل حال».

وأضافت: «خلوا بالكم من نفسكم، كورونا لسه موجود، وفجأة بتحصل الإصابة، ربنا يشفي كل مريض، ادعو لي يمكن ده آخر عيد ميلاد، بحبكم قوي من قلبي».

وتابعت: «تلقيت لقاح جونسون وكنت هحصل الجرعة التعزيزية خلال الفترة الحالية ولكن قدر الله وما شاء فعل، أصبت بالفيروس قبل الجرعة التعزيزية».

وكشفت «صفاء» خلال تصريح سابق لـ«الوطن»، عن الأعراض التي لازمتها خلال فترة إصابتها بالفيروس: «الصداع والتكسير في الجسم وشرخ في الزور».

مسلسل «بخط الإيد»

وشاركت الفنانة صفاء جلال، مؤخرا، في مسلسل «بخط الإيد»، بطولة أحمد رزق وإيمان العاصي وسوسن بدر وميرنا نور الدين ويسرا اللوزي ومحمد محمود وخالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

وجسدت صفاء جلال، في المسلسل، دور فتاة شعبية تسعى للزواج من أحمد رزق، بعد وفاة زوجته في ظروف غامضة.