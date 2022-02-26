شقيقة الفنان سمير صبري: حالة أخويا اتحسنت بعد مكالمة الرئيس السيسي له

قالت السيدة شادية صبري، شقيقة الفنان سمير صبري، إن الحالة الصحية للفنان سمير صبري باتت مستقرة خلال الفترة الحالية وفي تقدم لحين إجراء العملية الخاصة به، «الدكتور هيبلغنا كمان ساعتين أو بكرة الصبح بميعاد العلمية وهيعملها يوم الأربعاء أو الخميس».

شقيقة سمير صبري تشكر الرئيس السيسي: «إحنا بنحبك»

وقدمت «صبري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه ورعايته لحالة شقيقها الصحية مستطردة: «بشكر السيد الرئيس ومش عارفة أقوله إيه، أنا هقوله إحنا بنحبك، وربنا يديك الصحة ويقويك على اللي أنت فيه».

وأوضحت أنه بعد مهاتفة الرئيس عبدالفتاح السيسي للفنان سمير صبري فقد ارتفعت معنوياته بشكل كبير، «صدور قرار جمهوري بعلاج سمير صبري على نفقة الدولة، ومكالمة الرئيس له، حسنوا حالته ويمكن يكون خف بنسبة 50%، والناحية النفسية مهمة جدًا، ووزير الصحة كلمه وقاله إحنا تحت أمرك، وأصحابه الفنانين زي المجانين عليه، وبشكر نقيب المهن التمثيلية على ما يقدمه».

أشرف زكي: سمير صبري حالته في تحسن

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه وبالنسبة للفنان سمير صبري فبات وضعه الصحي أفضل بكثير مما كان عليه من قبل، «كنا عنده النهاردة، وهو محاط بحب كل الزملاء، والوسط الفني كله عنده، وهو محبوب جدا وموسوعة كبيرة، وبنشكر فخامة الرئيس على هذه اللفتة الكريمة التي تعبر عن اهتمام سيادته بالفن والفنانين المصريين، وتم التواصل مع المؤسسة الرئاسية وأخبروا المستشفي بتحمل نفقات علاج الفنان سمير صبري، وخلال أيام سيتم إجراء العملية».

وأكد أن كافة المواطنين يروا بأعينهم دعم مؤسسة الرئاسة إلى القوى الناعمة المصرية وفنانيها ومبدعيها ومثقفيها، ولكن هناك محاولات لتشويه الفن المصري، وخلال لقائه الأخير مع كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، تم الاتفاق على عقد مؤتمر كبير لعمل بروتوكول أو كود لوثيقة ميثاق الشرف للإعلامي الفن تحديدا، «إحنا منقدرش نستغني عن الإعلام أو الصحافة، وكلنا منظومة واحده».