«الصحة» تكشف آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» حول الحالة الصحية للفنان سمير صبري، بأنه يعانى من «كانسر» ويحتاج إلى عملية قلب، مؤكدا تقديم كل سبل الرعاية الصحية اللازمة له على أكمل وجه، وهو متواجد الآن فى أحد المستشفيات ويتم متابعة حالته الصحية بشكل مستمر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى اهتمام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، بالحالة الصحية للفنان سمير صبري.

الحالة الصحية للفنان سمير صبري

وكان الفنان الكبير سمير صبري قد أعلن عن تلقيه علاج كيماوي لقرابة عام، وهو ما أثر على حالته الصحية خاصة القلب، لافتا الى أنه من المقرر أن يجري عملية جراحية بالقلب خلال الأيام القليلة القادمة، ودعا الفنان سمير صبري المواطنين خلال اتصال هاتفي له فى أحد البرامج التليفزيونية بالدعاء له، وتمنى من الله عز وجل الخروج من الأزمة الصحية سليما معافى.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

وأعلن الفنان عن مجموعة من الفنانين الذين حرصوا على زيارته خلال الفترة الأخيرة، وكان أبرزهم وفقا لتصريحاتهم الفنانة ميرفت أمين، والفنان حسين فهمي، والفنانة إيمي سمير غانم ودنيا سمير غانم أيضا، وقدم الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتز ببعض الأعمال الفنية له والتى وصفها بأنه لا يستطيع أن ينساها، وهى تقديم حلقة كاملة عن دمار خط برليف.

وفي سياق متصل، أصدرت نقابة المهن التمثلية بيانا منذ قليل تشكر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للفنانين، وحرصه على علاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الكامله له.