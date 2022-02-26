طارق الشناوي: سمير صبري معنوياته ارتفعت بعد دعم الرئيس السيسي له

طمأن الناقد الفني طارق الشناوي، جمهور ومحبي الفنان القدير سمير صبري، على حالته الصحية، وأشار إلى أنه بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكفل الدولة بعلاجه والاهتمام به، زادت من الروح المعنوية لديه، خصوصًا وأنه يعد من الشخصيات العظيمة التي تحظى بالحب والرعاية من الجميع.

سمير صبري يستعد لإجراء جراحة دقيقة في القلب

وأضاف «الشناوي»، في تصريحات لـ«تلفزيون الوطن»، إن قرار الرئيس السيسي بعلاج سمير صبري، بمثابة جرعة لزيادة الروح المعنوية لديه، في الوقت الذي يترقب فيه خضوعه لعملية جراحية صعبة في القلب.

سجّل حلقة الثلاثاء من برنامج «ذكرياتي» بالمستشفى

وأشار الشناوي إلى أن هذه العملية الدقيقة تتطلب أن تكون الروح المعنوية للمريض عالية «والحمد لله، بعد هذا القرار الرئاسي نفسيته تحسنت»، متابعًا: «هناك بعض التحاليل يقوم بإجرائها الأطباء للفنان سمير صبري، حيث كان لديه نقص في كرات الدم الحمراء وتم السيطرة عليها، وعضلة القلب في حالة جيدة، وهذا مؤشر مهم لاجراء الجراحة».

وبشأن برنامج «ذكرياتي» الذي يقدمه سمير صبري، على محطة إذاعة الأغاني يوم الثلاثاء من كل أسبوع، قال «الشناوي»، إن الفنان القدير قام بتسجيل حلقة جديدة من داخل المستشفى مع الفنانة ليلى علوى، ومن المقرر أن تذاع الثلاثاء المقبل.

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، قد وجهت رسالة تحية وعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقراره بعلاج الفنان القدير سمير صبري، على نفقة الدولة، وقال نقيب الممثلين، في البيان: «من فناني مصر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، باسمي وباسم جموع فناني مصر، أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أمر برعاية الفنان الكبير سمير صبري».

واختتم البيان بقوله: «الرئيس أكد على موقفه الداعم للفن والفنانين المصريين الذين أعلن فخامته شمولهم برعايته، ليعكس رؤيته المستنيرة لدور الفنون في النهوض بثقافة الشعوب وبناء الإنسان، دمتم سندا وراعيا للإبداع والمبدعين حفظكم الله لمصر وللمصريين والله الموفق».