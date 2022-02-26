سمير صبري يكشف تفاصيل حالتة الصحية من العناية المركزة: بشكر الرئيس السيسي

حالة من القلق، انتابت جمهور الفنان سمير صبري، بعد تعرضه مؤخرًا لوعكة صحية كبيرة، وهو الأمر الذي دفعه إلى طمئنة متابعيه، من خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري

وكشف الفنان سمير صبري تطورات حالته الصحية، موضحًا أنه كان يعالج بمواد كيماوية، منذ أكثر من عام، وأن الوضع لديه تأزم، وسيخضع لعملية جراحية دقيقة فى القلب خلال الساعات المقبلة.

وأكد «صبري» خلال المداخلة الهاتفية، أن عدد من الفنانين، يسألون عنه ويأتون لزيارته في المستشفى، وعلى رأسهم الثنائي دنيا وايمي سمير غانم، اللتان اعتادتا على الذهاب إليه يشكل يومي، بالإضافة إلى نيللي كريم، ميرفت أمين وحسين فهمي.

صبري يشكر السيسي

وحرص الفنان القدير، على شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه رجعلى مصر تانى ورجعها لكل المصريين».

وحرص عدد كبير من الوسط الفني على الدعاء بالشفاء للفنان الكبير، بينهم وفاء عامر والتى شاركت الجمهور بمنشور عبر صفحتها الخاصة على «فيسبوك»: «سمير صبري نجم من نوع فريد، صديق وأخ لكل الفنانين، مفيش مرة كلمته ومردش عليا من يوم ما بدأت مشواري، ووقف جنب زملاء كثيرين»

وتابعت: «صبري له بصمات فنية وإنسانية مش محتاج حاجة غير الدعاء له بتمام الشفاء والعافية، الراجل ده بيعمل خير ودائم السؤال على كل الناس، تعالو ندعيله يقوم بالسلامة، المسلم يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد، والمسيحي يقرا آيات الشفاء،وأنا أولكم».