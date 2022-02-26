مستشار بأكاديمية ناصر: الناتو لا يستطيع التدخل للحفاظ على سيادة أوكرانيا

خصص برنامج «الحياة اليوم»، فقرته الحوارية للحديث حول سيناريوهات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعيتها على الاستقرار والأمن الدولي والإقليمي، وقال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن حلف «الناتو» لا يستطيع التدخل في أوكرانيا للحفاظ على السيادة، لأن اتفاقيه الناتو عندما جرى التوقيع عليها من الدول الأعضاء نصت على الدفاع عن أراضي الدول الأعضاء، وحاليا باتت الحرب على مصالح الأعضاء: «هل أوكرانيا من الدول الأعضاء؟ أو بها أحد المصالح بالنسبة لهم؟، بالطبيعة لا».

وأضاف «العمدة»، خلال استضافته بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن السيطرة على جزيرة القرم كان إحدى المراحل التي اهتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإتمامها والسيطرة عليها قبل سيطرته على إقليم دونباس، حتى يصل في نهاية المطاف إلى تحقيق غرضه للسيطرة الكاملة، وما يقوم به حاليا ما هو إلا عملية مرحلية زادها طموحه لتخلي عدد من الدول الأجنبية عن أوكرانيا.

خبير بترولي: من الصعب اتخاذ إجراء تجاه أي دولة حاليا

فيما أوضح الدكتور حسام عرفات الخبير البترولي ورئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أنه من الصعب حاليا اتخاذ إي إجراء غير محسوب العواقب، خاصة وأن أوكرانيا بها الكثير من الثروات المعدنية والطبيعية بشكل غير مسبوق.

عرفات: أوكرانيا بها ثروات تعدينية مهولة

وأكد أن أوكرانيا بها ثروات تعدينية أكثر من أي مكان آخر في أوروبا، «هي أكبر دولة فيها فحم وحديد ومنجنيز والتيتانيوم واليورانيوم، وده خلى أوكرانيا بالنسبة ليهم قصة تانية خالص».

خبير اقتصادي: العقوبات عمرها ما أسقطت نظام أو أجبرت دولة على تغيير سياستها

بينما أشار الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، قامت بفرض عدد كبير من العقوبات على عدة دول حول العالم، يتجاوز 14 دولة حتى الوقت الراهن، «العقوبات عمرها ما أسقطت نظام أو أجبرت الدولة على تغيير سياستها الخارجية، والعقوبات في إيران بقالها 40 سنة، وعلى روسيا من 2008، والعقوبات هي ضجيج بلا طحين».