ياسمين سمير تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «سوشيال»: بنت قوية

تشارك الفنانة الشابة ياسمين سمير في مسلسل «سوشيال» المقرر بداية عرضه الليلة على شاشة قناة «الحياة»، وهو من بطولة الفنان أحمد زاهر والفنانة ميرنا نور الدين.

ياسمين سمير تكشف تفاصيل دورها في مسلسل «سوشيال»

وكشفت ياسمين سمير عن تفاصيل الدور الذي تقوم بتجسيده ضمن أحداث العمل، حيث قالت خلال تصريح خاص لـ «الوطن» إنها تؤدي شخصية «نوران»، وهي ابنة الفنان عبدالعزيز مخيون والفنانة لبنى ونس ضمن أحداث المسلسل، مضيفة: «نوران بنت قوية بتقف قدام باباها وبتحارب عشان حبها، وبتغير مجرى الأحداث».

أحداث مسلسل «سوشيال»

أما عن الأحداث التي يدور حولها مسلسل «سوشيال»، أشارت إلى أن المسلسل يتحدث عن تأثير السوشيال ميديا على حياتنا خاصة الجانب السلبي منها، موضحة: «المسلسل بيتكلم عن سلبيات السوشيال ميديا، وإزاي ممكن الناس تستغل دا وتحاربنا بيه، وفيه قضايا كتيرة مهمة مرتبطة بالسوشيال ميديا وممكن تكون خفية عننا، زي مساوئ التريندات، وإزاي ممكن يكون فيه رجال أعمال بتحرك التريندات دي، وبتستغلهم وبتستغل الأحداث».

ياسمين سمير: المخرج رؤوف عبدالعزيز فنان وكان نفسي أشتغل معاه

وتابعت «سمير»: «اللي شدني للدور أنه إخراج أستاذ رؤوف عبدالعزيز، وأنا كان نفسي من زمان أشتغل معاه، من كتر ما بسمع عنه إنه أد إي هو فنان وأد إي هو راقي في اللوكيشن، وبيحس بالممثل ويعرف يوجهه صح ويكتشفه أكتر، وتاني حاجة إن بنت الفنان عبدالعزيز مخيون الأستاذ العظيم، فحاجة تنكتب في السي في بتاعي، غير إن الدور جميل أوي».

أبطال مسلسل «سوشيال»

مسلسل «سوشيال» بطولة أحمد زاهر، ميرنا نورالدين، ملك أحمد زاهر، عبدالعزيز مخيون، جيهان خليل، لبنى ونس، عابد عناني، فرح الزاهد، ومطرب الراب شاهين، وهو من تأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.