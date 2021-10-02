ياسمين سمير: المسلسلات الـ 10 حلقات مناسبة لإيقاع الحياة

شاركت الفنانة الشابة ياسمين سمير مؤخرًا في حكاية «بالورقة والقلم» من مسلسل «إلا أنا» الجزء الثاني، وحقق مشهد «القهوة» الذي قامت فيه بالذهاب إلى زوجها أثناء وجوده مع أصدقائه في القهوة نجاحًا كبيرًا، وصدى واسعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين سمير تكشف كواليس مشهد «القهوة»

وعن مشهد «القهوة»، قالت ياسمين سمير في تصريح خاص لـ «الوطن»: «المشهد تم تصويره في يوم لوحده، والمخرج أسامة عرابي كان عايزه بالاستايل دا هي جاتله القهوة لقيته قاعد وسط صحابه، فانفعلت عليه لأول مرة، فمن المتعارف عليه أن شخصية رامي دايمًا منفعلة، ولكن في هذا المشهد كان رامي هادئ يحاول أن يلم الموضوع من أجل شكله أمام أصحابه، ولكن شخصية هبة منفعلة».

وأضافت «سمير» أن هذا المشهد حقق ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأن فكرة أن تذهب السيدة إلى زوجها في المقهى أثناء جلوسه مع أصحابه تصرف مختلف، قائلة: «فيه كوميكس كتير لطيفة اتعملت عليه».

ياسمين سمير: المسلسلات الـ10 حلقات فرصة لظهور الشباب

وعن فكرة المسلسلات القصيرة، أوضحت أن فكرة المسلسلات الـ 10، والـ 5 حلقات مناسبة لأسلوب حياتنا بعيدًا عن الملل والإيقاع، وأن فكرة الكاتب يسري الفخراني في إسناد كل 10 حلقات لشخصية نسائية تعاني من مشكلة معينة في المجتمع لطيفة، حيث تُظهر الحلقات مرحلة معينة من كفاح المرأة حتى تصل إلى هدفها، مضيفة أن المسلسلات القصيرة تُعطي لكثير من الممثلين الشباب فرصة للظهور.

وفي سياق آخر تشارك ياسمين سمير في مسلسل «الحرير المخملي» الذي تدور أحداثه في 60 حلقة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان مصطفى فهمي، والفنانة داليا مصطفى، أحمد وفيق، أحمد سعيد عبد الغني، ومن تأليف أحمد أبو زيد توفيق وإخراج أحمد حسن.

ياسمين سمير تكشف تفاصيل شخصيتها في «الحرير المخملي»

وعن تفاصيل مشاركتها في «الحرير المخملي»، أوضحت سمير أنها تجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية بعيدة كثيرًا عن شخصية هبة في «بالورقة والقلم» قائلة: «عاملة في الحرير المخملي دور حلو أوي ومختلف تمامًا عن هبة في بالورقة والقلم، المرة دي الناس مش هتتعاطف معايا، ممكن تكرهني»، مشيرة إلى أن المسلسل قريب من المسلسلات الملحمية القديمة، التي تحتوي على شخصيات كثيرة وخطوط درامية متعددة.