ننشر صور جولة مستشارة وزير السياحة للاطمئنان على وفود أوكرانيا بالغردقة

أجرت رنا جوهر، مستشارة وزير السياحة والآثار للعلاقات الخارجية، اليوم السبت، جولة على عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة للاطمئنان على الوفود الأوكرانية والروسية للتأكد من مدى تنفيذ قرار الوزارة، والخاص باستمرار إقامة السائحين الأوكرانين والروس المتواجدين بفنادق وقرى ومنتجعات الغردقة.

ورافقها في الجولة كل من مدير مكتب السياحة بالبحر الأحمر وأحمد مصطفى مدير هيئة التنشيط السياحي.

تقديم الخدمة للسائحين الأوكران لحين العودة إلى بلادهم

وأشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة إلى أن مستشارة وزير السياحة تفقدت اليوم عددا من الفنادق السياحية وشددت خلال لقائها بمسئولي الفنادق على التأكد من تقديم الخدمة للسائحين بالفنادق والمنشآت السياحية خاصة الوافدين السياحيين من أوكرانيا، وذلك لحين عودتهم إلى بلادهم، تنفيذا لتعليمات وزارة السياحة.

وأضاف «جمعة» في تصريحات لـ«الوطن» اليوم السبت بأن عددا من الرحلات الأوكرانية الملغاة كان من المقرر أن تقل سائحين من الغردقة في رحلة عودتها إلى أوكرانيا عقب انتهاء إجازاتهم بالغردقة، وتم إعادة تسكين السائحين بالفنادق مرة أخرى ومد إقامتهم لحين إعادة فتح المجال الجوي الأوكراني مرة أخرى، وذلك طبقا لتعليمات وزارة السياحة

إلغاء الطيران الأوكراني ومد إقامة السائحين بفنادق الغردقة

وكشف مصدر ملاحي بمطار الغردقة الدولي أنه تم إلغاء أكثر من رحلة طيران أوكرانية كان من المقرر وصولها للغردقة تقل عدد من السائحين، وذلك بعد قرار السلطات في أوكرانيا إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المدنية.

وفي سياق آخر، استقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم 26 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل الآلاف من السائحين الأجانب من ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا وهولندا وألمانيا وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم.