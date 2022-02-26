«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري: يحتاج لتدخل جراحي

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تطورات الحالة الصحية للفنان القدير سمير صبري الذي يعاني من أزمة صحية في القلب منذ أيام، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعلاجه على نفقة الدولة.

حسام عبدالغفار يكشف تطورات الحالة الصحية لسمير صبري

وقال حسام عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي عبر قناة «الحدث اليوم»: «السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أن تتحمل الدولة المصرية كل ما يتعلق بالحالة الصحية للفنان الكبير سمير صبري».

وأضاف «عبدالغفار»: «الآن حالته مستقرة لكنه يحتاج إلى تدخل جراحي، إن شاء الله يتم خلال الأيام القليلة القادمة، ومع حالته الصحية بيحتاج إلى مهارة عالية، وبيتم علاجه على نفقة الدولة من أمهر الأطباء وبتتقدم إليه كامل الرعاية من تدخل جراحي خاص في القب لضيق شديد في أحد شرايين القلب».

نقابة المهن التمثيلية تشكر السيسي بعد أن وجه بعلاج سمير صبري

وكانت نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا منذ ساعات تشكر خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، وقال البيان: «بيان من فناني مصر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسمي وباسم جموع فناني مصر أتقدم باسمى أيات الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أمر برعاية الفنان الكبير سمير صبري».

سمير صبري يكشف عن حالته الصحية

وكان الفنان سمير صبري كشف عن تطورات حالته الصحية خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج، مشيرا إلى أنه كان يعاني من سرطان منذ أكثر من عام ويعالج بمواد كيماوية، وأنه سيخضع لعملية جراحية دقيقة في القلب خلال الأيام المقبلة.