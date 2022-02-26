سمير صبري: «خليكم مع السيسي.. هو الوحيد اللي يقدر ينقذ مصر»

أعرب الفنان سمير صبري، عن بالغ شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد توجيهه برعاية حالته الصحية على نفقة الدولة، إذ قال: «الدولة المصرية اتحركت، والحمد لله مبسوط أوي من اهتمام الرئيس السيسي بالفن والفنانين، وإن صحتي تهم رئيس الدولة»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة «إم بي سي مصر».

سمير صبري: فرحان إن الرئيس السيسي واخد باله من شخص بسيط مثلي

وأضاف «صبري»: «أنا بشكر كل الفنانين اللي زاروني في المستشفى، اللي أعرفه واللي معرفهوش، أرجوك بلغ الرئيس عبدالفتاح السيسي، كل تحياتي وكل احترامي»، مضيفًا متأثرًا: «السيسي رجع مصر لينا تاني ورجع مصر لأفريقيا، السيسي واخد باله من شخص بسيط زيي»، داعيًا المواطنين بالدعاء له بالخروج والشفاء العاجل بعد إجراء العملية.

سمير صبري: أشكر كل الناس اللي سألت عني

وتابع الفنان سمير صبري: «عاوز أقول للناس شكرا على سؤالكم، شكرا على كل الحب اللي ادتهولي، شكرًا لتقديركم لجهودي في الإعلام والفن والسينما، أحب أقولكم خليكم مع الرئيس السيسي، لأنه هو الوحيد اللي هيقدر ينقذ مصر».