«لجنة كورونا»: الإصابات تتراجع.. ونتوقع عودة الحياة لطبيعتها آخر الشهر

قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن عمليات التطعيم بلقاحات كورونا مستمرة ومتوفرة في جميع المراكز بكل أنواعها بمختلف أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن اللقاحات متوفرة بجميع المنافذ سواء لمن سجل أو من لم يسجل إلكترونيا.

وأوضح «النادي» في مداخلة هاتفية برنامج مساء DMC مع الإعلامية إنجي القاضي المذاع على شاشة «DMC»، أن هناك بعض المواطنين غير مقتنعين بالتطعيم وبعضهم يتحايل على التطعيم بشهادة مزورة، مؤكدا أنه جرى تطعيم 50% من المستهدفين للتلقيح بالجرعة الأولى أو الثانية، وأن الذين حصلوا على اللقاح أصبح لديهم مناعة وفي حال إصابتهم تنتهي الإصابة بشكل بسيط ودون الحاجة لدخولهم المستشفى.

«نادي»: الدولة واجبها التوعية وتوفير اللقاح والمواطن عليه الاستجابة

وأشار «النادي» إلى أن المسؤولية مشتركة، فالدولة واجبها التوعية وتوفير العلاج وهو محدث بالفعل، لافتا إلى أن مصر من الدول القليلة التي وفرت جميع أنواع اللقاحات دون وجود عجز في أي نوع من الأنواع مع عدم وجود تزاحم أو تكدس للحصول على اللقاحات.

وأوضح أن جرى توزيع أجسام مضادة على مرضى الأورام والفشل الكلوي والأمراض المناعية في المراكز، وبكميات كافية للمراكز بعد استيراد ما يقرب من 14 ألف جرعة للمواطنين الذين يعانون من نقص المناعة، مطالبا المواطن بالقيام بدوره بعد الاهتمام بالشائعات التي تحذر من التطعميات، خاصة بعدما أكدت الأبحاث تراجع حالات الوفيات من الملقحين.

«نادي»: الدول الأوروبية عادت للحياة بعد تحقيق مناعة القطيع

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الدول الأوروبية تمكنت من العمل بشكل طبيعي وتخفيف الإجراءات الاحترازية بعد الانتهاء من تطعيم أكثر من 75% من شعوبها، وبعدما حققوا ما يسمى مناعة القطيع، موضحا أن نسبة الإشغالات في المستشفيات في تراجع يومي ومن المتوقع في نهاية الشهر الجاري عودة الحياة لطبيعتها.