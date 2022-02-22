670 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا في «حملة المنازل» بالمنوفية

أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، استمرار تنفيذ الحملة الموسعة لتلقي لقاح فيروس كورونا، في المنازل والشوارع بجميع قرى المحافظة، ضمن خطة وزارة الصحة، لتنفيذ نموذج استرشادي في المحافظات، لتطعيم المواطنين في المنازل باللقاء، موضحا أن الحملة هدفها تطعيم جميع أبناء المنوفية باللقاح.

تطعيم 670 ألف مواطن بلقاح كورونا في المنوفية

أضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إجمالي من تلقوا لقاح فيروس كورونا في الحملة الموسعة، بلغ عددهم 670 ألف مواطن، من أبناء المحافظة، للجرعات الأولى والثانية والتعزيزية، موضحا أن جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة، تقدم الدعم كل في مجاله، من أجل نجاح الحملة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية.

صحة المنوفية: تكاتف الأجهزة المختلفة لتنفيذ الحملة الموسعة لـ كورونا

أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الأطقم الطبية تلعب دورا كبيرا منذ بدء انتشار فيروس كورونا في الموجة الأولى وحتى اليوم، مؤكدا أن هناك أكثر من 1700 فرقة متنقلة وثابتة، تقوم بتطعيم المواطنين باللقاح في كل المراكز والمدن في المنوفية، مؤكدا أن الإقبال كبير للحصول على اللقاح، ونرجو مشاركة باقي أبناء محافظة المنوفية.

وتابع أن الأطقم الطبية تقوم بالتوعية بضرورة الحصول على اللقاح أثناء تواجدها في الشارع، فضلا عن قيام المساجد والكنائس، بالإعلان بشكل مستمر عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية الحصول علي اللقاح، خاصة مع توافر جميع أنواع اللقاحات، مشيدا بتكاتف جميع جهات الدولة لإنجاح مبادرة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، في المنازل بالمنوفية.