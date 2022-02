نبيلة الشاعري تطرح ثاني أغنياتها «so suddenly»

طرحت نبيلة الشاعري ابنة الفنان الكبير حميد الشاعري خلال الساعات الماضية، ثاني أغانيها باللغة الإنجليزية وتحمل اسم «So Suddenly»، وهي من كلمات نبيلة الشاعري، وتعد أول تجاربها في الألحان، وتوزيع والدها النجم حميد الشاعري، وميكس وماستر محمود الشاعري.

ابنة حميد الشاعري تستكمل مسيرة والدها في الغناء

وحققت خلال الساعات الأولى من طرحها مشاهدات مرضية لنبيلة الشاعري في ثاني تجاربها الغنائية، خاصة أن العمل يجمع أفراد عائلة الشاعري، وهي عائلة فنية من الطراز الفريد.

وطرحت نبيلة سابقا أغنية better than me باللغة الإنجليزية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكانت من ألحان وتوزيع والدها، ومن كلماتها، كما قام بإخراج الأغنية شقيقها نوح الشاعري.

وقالت نبيلة في تصريحات سابقة لها، إنها تربت على الغناء العربي في الأساس، مشيرة إلى أنها خطوة قادمة تسعى لتحقيقها في المستقبل، ولكن يجب أن تقدم أغنية تشبهها، كما كشفت عن نصائح والدها لها، مؤكدة أنه دائما يقول لها: «افتحي صوتك»، موضحة أنها تعلمت منه الكثير سواء في الغناء والمزيكا أو حتى في الحياة بشكل عام.

حميد الشاعري يشارك في برنامج الدوم الفني

يذكر أن الفنان حميد الشاعري شارك مؤخرا في برنامج الدوم، الذي يهدف لاكتشاف المواهب في مختلف مجالات الفنون؛ منها الغناء والتمثيل والإعلام، كما أنه يستعد لتقديم عمل غنائي جديد مع الفنان عمرو دياب، بعد إعلان الأخير عن العمل خلال حفله الذي أقيم في مركز المنارة.