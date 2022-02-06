«السياحة» تشيد بمعدلات تنفيذ المتحف المصري الكبير: وصلت لـ99%

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والموقف التنفيذي للأعمال الهندسية وتقدم العمل الأثري به، إضافة إلى تطورات الأعمال بمتحف مراكب الملك خوفو.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس، مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف، ويمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية، ومساعدي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصين، والمقاول واستشاري المشروع، وممثلي تحالف تقديم وتشغيل الخدمات.

تطوير الخدمات السياحية في المنطقة المحيطة بالمتحف

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالحاضرين، مشيدا بما تم من إنجازه من أعمال للانتهاء من هذا الصرح العظيم، ومؤكدا ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة مقدما للانتهاء من جميع الأعمال، استعدادا لافتتاح المتحف، مشيرًا إلى ضرورة رفع كفاءة مستوى الخدمات السياحية في المنطقة المحيطة بالمتحف مع مراعاة المظهر الحضاري للمنطقة ككل.

نسب إنجاز مشروع المتحف المصري الكبير

واستعرض اللواء عاطف مفتاح من خلال عرض تقديمي، ما آلت إليه نسب إنجاز الأعمال في مشروع المتحف، حيث أوضح أنّ إجمالي نسبة إنجاز الأعمال بالموقع وصلت إلى 99%، وجرى الانتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، ومن التشطيبات الداخلية بنسبة 99.8%، كما وصل حجم الإنجاز في تنفيذ الأنظمة الإلكتروميكانيكية إلى 96%، وفي تنفيذ أنظمة الاتصالات والتأمين ICT إلى 90%.

وعن أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، أوضح اللواء عاطف مفتاح، أنّه جرى الانتهاء من الساحات الخارجية والمساحات الخضراء بنسبة 98%، ووصل حجم الإنجاز في الطرق الخارجية المحيطة إلى 92%، وفي الواجهة المطلة على الأهرامات الى 99.8%، إضافة إلى الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمعدني لمتحف مراكب خوفو بنسبة 100%، وجار تنفيذ التشطيبات اللازمة للمبني.

واستعرض مفتاح، الحل المعماري لزيادة طاقة انتظار السيارات لتصل لأكثر من 2000 مكان انتظار بزيادة عن المتاح حاليًا بـ1300 عربة، إضافة إلى استعراض مراحل تسليم أعمال تقديم وتشغيل خدمات الزائرين من المصريين والسائحين بالمتحف.

عرض أكثر من 4700 قطعة أثرية من كنوز توت عنخ آمون داخل 86 فاترينة

من جانبه، استعرض الدكتور الطيب عباس، موقف تقدم العمل الأثري في المتحف، موضحا أنّ حجم الإنجاز في بهو المدخل والدرج العظيم إلى 99.8%، والانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة أكثر من 99%، إضافة إلى أنه تم وضع وتثبيت أكثر من 4700 قطعة أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون داخل 86 فاترينة عرض من أصل 107 فاترينة.

نقل أكثر من 56 ألف قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير

وأضاف مساعد الوزير للشؤون الأثرية في المتحف المصري الكبير، أنّه جرى الانتهاء من التشطيبات الخاصة بقاعات العرض الرئيسية بنسبة 96%، وجرى حتى الآن أكثر من 56,000 قطعة أثرية إلى المتحف.

وفور الانتهاء من الاجتماع، توجه الدكتور خالد العناني واللواء إيهاب الفار والحضور في جولة بالمتحف، لتفقد الأعمال والعرض المتحفي الخاص بالبهو والدرج العظيم وقاعة الملك توت عنخ آمون ومتحف مراكب خوفو.