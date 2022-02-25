المتحف الكبير يسعى لاعتماده كمبنى أخضر وفقا لنظام تقييم الهرم المصري

تعمل إدارة مشروع المتحف المصري الكبير خلال الفترة الحالية، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، على اعتماد كافة مباني مشروع المتحف كمباني خضراء يتوافر بها الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والثقافية، ليصبح بذلك أول متحف في مصر يتم اعتماده كمبنى أخضر، ويأتي ذلك في إطار أهداف استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة بقطاعي السياحة والآثار.

إدماج كل أبعاد البناء الأخضر

قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، في بيان له، اليوم الجمعة، إنه جار خلال الفترة الحالية إدماج كل أبعاد البناء الأخضر والتنمية المستدامة بمشروع المتحف بما فيها الحصول على شهادات البناء الأخضر، بما يتماشي وقيمته الحضارية وكونه أحد أهم وأكبر متاحف العالم.

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وأضاف «مفتاح» أن مشروع اعتماد المتحف كمبنى أخضر وحصوله على شهادة الهرم الأخضر المصري يستلزم تطبيق عدد من الشروط والمواصفات التي يجب توافرها بمبنى المتحف، وهو ما يتم العمل على تطبيقه خلال الفترة الحالية، من خلال دراسة الخدمات المقدمة للجمهور كالمواصلات وسهولة الوصول للمتحف، وعمل مسارات مخصصة للدراجات ومواقف السيارات، واستخدام سيارات تعمل بالكهرباء، ورفع كفاءة استهلاك المياه والطاقة داخل المتحف، عن طريق إعادة استخدام المياه وتقليل استهلاكها خاصة تلك المستخدمة بالزراعات، وكذلك نظام القياس والكشف عن التسريب وخفض الحرارة المختلفة واستخدام مصادر للطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن اعتماد المتحف كمبنى أخضر يشمل كذلك سبل إدارته وجودة البيئة الداخلية، عن طريق تحسين أداء التهوية واستخدام التهوية الطبيعية وحسابات تدفق الهواء، التي يجب أن تتوافق مع الحد الأدنى من معدلات التهوية المطلوبة.

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تحويل قطاع السياحة إلى صديق للبيئة

يذكر أن وزارة السياحة والآثار تعمل حاليا على تحويل قطاع السياحة إلى صديق للبيئة، يحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، من خلال تطبيق ذلك على المنشآت الفندقية والسياحية بجميع أنواعها ووسائل النقل السياحي المختلفة، ما سيساهم في الحد من التغيرات المناخية، كما يأتي ذلك تماشيا مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.