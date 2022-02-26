لإجهاض الفيتو الروسي.. مجلس الأمن يدعو الجمعية العامة لإدانة موسكو

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم غد، الأحد، على الدعوة لعقد جلسة استثنائية طارئة نادرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

وتابعت الصحيفة أن تصويت المجلس المكون من 15 عضوًا يعد «إجرائيا»، لذا لا يمكن لأي من أعضاء المجلس الخمسة الدائمين، روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، استخدام حق النقض «فيتو»، وقال دبلوماسيون إن الخطوة تحتاج إلى تسعة أصوات لصالح القرار ومن المرجح إقرارها، تابعوا أن الجلسة الخاصة ستعقد يوم الاثنين.

لم يتم عقد سوى 10 من هذه الدورات الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم عقد سوى 10 من هذه الدورات الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة المكونة من 193 عضوا منذ عام 1950، ويأتي طلب عقد جلسة بشأن أوكرانيا بعد أن استخدمت روسيا حق النقض يوم الجمعة الماضي ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي كان من شأنه أن يستنكر غزو موسكو، بينما امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت، كما صوَّت الأعضاء الـ 11 الباقون لصالح القرار.

وقال دبلوماسيون إنه من المتوقع أن تصوِّت الجمعية العامة على قرار مماثل بعد عدة أيام من البيانات الصادرة عن الدول في الجلسة الخاصة الطارئة، وصحيح أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكنها تحمل وزنًا سياسيًا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مبديا إعجابه ببطولة زيلينسكي وشعبه في الدفاع عن وطنهم، وتابع أنه يجب عزل روسيا دبلوماسياً ومالياً.

وعلى الصعيد الميداني، قال فاديم دينيسينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، إن القوات الروسية تقترب من محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيه، وقد وجهت صواريخها إلى الموقع، وتقع محطة زابوريجيه، وهي الأكبر في أوروبا، في جنوب شرق أوكرانيا، وقد استولت روسيا بالفعل على محطة تشيرنوبيل، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال العاصمة الأوكرانية كييف.