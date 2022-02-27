كارول سماحة: أستعد لطرح أغنية مصرية في العيد.. وأعتمد على «السينجل»

كشفت الفنانة كارول سماحة كواليس أغنيتها الجديدة «فوضى» التي طرحتها خلال الفترة الماضية وحققت نجاحا كبيرا، وذلك خلال لقاء لها في برنامج «its show me» على هامش حفلها الغنائي الأخير في دار الأوبرا المصرية.

كارول سماحة: حب حياتنا المحرك لينا

وقالت كارول سماحة: «حب حياتنا هو المحرك لينا، وأنا مابقدر ما بعمل أغاني حب كل فترة بتعنيلي وبعالجها من زاويتي أنا، وسعيدة بشدة على ردود أفعال كليب فوضى، لأنه عمل فوضى في الوطن العربي لأنه حقيقي وصادق وبيعبر عن حالات عن بنعيشها في الوطن العربي على كل الأصعدة».

كارول سماحة تعبِّر عن حبها لزوجها المصري

أما عن ظهورها ببوكيه ورد خلال حفل عيد الحب في دار الأوبرا المصرية، قالت: «بوكيه الورد جبته معايا من البيت للمسرح وقدمته لزوجي وليد بمناسبة عيدالحب، ودام الجمهور المصري ودا عربون محبتي لها البلد، لأنه مصري وحببني في مصر أكثر».

كارول سماحة لـ #ItsShowtime : حريصة على الأغنيات "السينجل" وزوجي حببني أكتر في مصر ️ pic.twitter.com/ka0VtdlbdC — CBC Egypt (@CBCEgypt) February 26, 2022

وعن اتجاهها خلال الفترة الماضية للأغاني السينجل أوضحت كارول سماحة خلال اللقاء: «أنا حريصة إني ما أنزل أغنيات بكثافة ومعتمدة على أسلوب الأغاني السينجل منذ 3 أو 4 سنوات، كل أربع شهور بنزل أغنية إذا ما ركب موضوع جديد برأسي بفضل ما بنزل أغنية بحب، ودايما أختار موضوع اللحظة لأن الفن بيتغير بسرعة، وذوق الناس عم يتغير بسرعة، والناس بتهتم تحكيلهم شيء عم يعيشوه، وحبيت خوض تجربة الأغاني الاجتماعية».

كارول سماحة تكشف عن أغنيتها المصرية الجديدة

كما كشفت أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية مصرية جديدة في العيد، من ألحان محمد رحيم، وكلمات أحمد حسن راؤول، وقالت: «بنشتغل عليها كتير الفترة الحالية لطرحها في العيد، مع محمد رحيم العزيز على قلبي واللي شاركت معاه في أعمال كتيرة منها سهرانين اللي عملنا بيها حالة».