كارول سماحة تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة: كسرت القاعدة

تعيش الفنانة كارول سماحة خلال الفترة الحالية، حالة كبيرة من النشاط الفني، وتعمل حاليا على التحضير للأغنية الجديدة المقرر أن تطرحها خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح أغنيتها الأخيرة فوضى.

كارول سماحة تكشف عن جديدها

وكشفت الفنانة كارول سماحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أنها تواصل خلال هذه الفترة التحضير لأغنيتها الجديدة التي تتعاون فيها مع الملحن محمد رحيم والشاعر أحمد حسن راؤول، الذي تتعاون معه للمرة الأولى.

وأكدت سماحة، أن الأغنية الجديدة تكون مفاجأة للجمهور، وخاصة أنها تناقش موضوع اجتماعي، مشيرة إلى أنها تميل لتناول الموضوعات الاجتماعية في أغانيها خلال هذه الفترة للخروج من القالب المعتاد.

آخر أعمال كارول سماحة

يذكر أن الفنانة كارول سماحة أحيت مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا ضمن احتفالات أعياد الحب في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير، وخلال الحفل قدمت عددا كبيرا من أغانيها المميزة؛ منها فوضى ويا شباب يا بنات.

كما قدمت سماحة، خلال الحفل بوكيه ورد لمصر في عيد الحب وسلمته لزوجها المنتج وليد مصطفى، معبرة عن حبها له ولمصر.

وطرحت كارول سماحة مؤخرا، أغنية بعنوان فوضى، وتعاونت فيها مع الشاعر سليم عساف والملحن اليكسندر ميساكيان.

كلمات أغنية فوضى لكارول سماحة

وتقول كلمات الأغنية:

يلا نغير جو

بدي شوف ناس جداد

زهقاني من نفس المواضيع

القدامى بتنعاد شو كترو

الكذابين للشهرة جوعانين

وخصوصي المغرورين

خليهن عني بعاد

فوضى فوضى حواليه

عالم منا طبيعية

كلو مفكر لي حالو

أقوى حدا بالبشرية