الاتحاد المصري: 6 خطوات يجب اتباعها عند التأمين على المنشآت متناهية الصغر

ألقت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين الضوء على أهمية التأمين متناهي الصغر كأحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف الشمول المالي والتنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030.

وأفادت النشرة الأسبوعية للاتحاد، بأنَّ التخطيط لبرنامج التأمين متناهي الصغر للمنشآت، سواء الهادفة للربح أو غير المربحة، خطوة ضرورية حيث لابد أن تكون هناك دراسة شاملة استباقية بهدف الكشف عن احتياجات الشركة أو المنشأة الراغبة في دخول منظومة التأمين ومعرفة أفضل الحلول التأمينية لها.

رؤية ورسالة المنشأة محددات رئيسية لبرنامج التأمين

وتابعت أنه لابد من أن تستوعب مظلة التأمين أهداف ورؤية ورسالة المنشأة والتي تأسست من أجلها، حيث يجب مراعاة برامج التأمين للظروف الاقتصادية والتركيبة السكانية ومستوى الفقر، كما يتأثر البرنامج بظروف السوق وبالبيئة الكلية المحيطة بالمنشأة من جغرافيا وسكان ومؤشرات وبيئة تنظيمية.

تحديد وفهم المخاطر لضمان ملاءمة برامج التأمين للمنشآت

ولضمان ملائمة برنامج التأمين للمنشأة، لابد من الاعتماد على نتائج أبحاث ودراسة السوق والبيئة المحيطة بها، من تحديد وفهم المخاطر التي تؤثر على العملاء المستهدفين، وكذلك تحديد الأخطار القابلة للتأمين التي يفضلها العملاء، وأخيراً تقدير فوائد ومميزات برنامج التأمين أو الوثيقة المقترنة بقدرة العميل واستعداده للدفع.

ولابد أن يراعي برنامج التأمين متناهي الصغر كل من التخطيط المالي وتقييم المخاطر، حتى إن كانت برامج التأمين لا تهدف إلى الربح، حيث أنَّ الأداء المالي للمؤسسة أمر ضروري قبل البدء في البرنامج التأميني للمنشأة لتقدير المخاطر المعتمدة على المعلومات المستقبلية والتخطيط.

شددت الدراسة على أهمية أن تحتوي خطة العمل التأميني للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، على قسم خاص لإدارة الأخطار المؤسسية و التشغيلية، وذلك لتحديد المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تعيق نجاح المؤسسة، وكذلك الوقوف على المخاطر المحتملة وكيفية تجنبها، وكيفية استجابة البرنامج لأي من تلك الأخطار.

6 خطوات للتأمين متناهي الصغر.. من الواجب اتباعها

1. إعداد خطة عمل جيدة لـ التأمين متناهى الصغر، ما يتطلب الكثير من الجهد وأنواع ودرجات مختلفة من الخبرات والمهارات الفنية.

2. سعي مخططي الأعمال للحصول على أكبر قدر من المعلومات والبيانات من أصحاب المصالح الرئيسيين.

3. تحديد دور خطة العمل سواء كانت بسيطة أو شاملة، للحد من مخاطر تنفيذ وإدارة برنامج التأمين متناهي الصغر.

4. خطة العمل ضرورية للمانحين والمستثمرين المحتملين، وأحد أبرز أسباب نجاح برنامج التأمين متناهي الصغر.

5. إعداد خطة العمل جزء رئيسي من التخطيط لمستقبل برنامج التأمين متناهي الصغر.

6. خطة العمل تعد أداة رئيسية للمراقبة الشاملة ومرجع للإدارة لتقييم الأداء.

المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر مارس 2022

يشار إلى تخطيط الاتحاد المصري للتأمين لعقد المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر في مدينة الأقصر خلال الفترة من 21-23 مارس 2022، إيماناً منه بأهميته ودوره في تنمية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

فيما ستدور محاور جلسات مؤتمر التأمين متناهي الصغر الأول، حول أهمية التأمين على المنشآت الصغيرة ودورها في دعم الاقتصاد، كما أنه يلعب دوراً هامة في زيادة أقساط التأمين، وتوافقه مع استراتيجية الشمول التأميني، والوصول بمنتجات التأمين للمناطق المحرومة.