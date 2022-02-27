ولاء جاد الكريم: 6 مليارات جنيه للاتصالات والإنترنت ضمن حياة كريمة

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن وزارة الاتصالات لها دور كبير في دعم مبادرة حياة كريمة بالتكامل مع الوزارات والهيئات الأخرى، لافتا إلى أنها تولت توفير البنية الأساسية من خلال استثمارات تقدر بـ6 مليارات جنيه لتزويد خطوط الاتصالات وتحسين قدراتها وتوصيل الإنترنت فائق السرعة لكل القرى المصرية خلال المرحلة الأولى.

تدريب وبناء قدرات العاملين بقرى حياة كريمة

وأوضح «جاد الكريم» في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء DMC مع الإعلامية إنجي القاضي المذاع على شاشة DMC، أن هناك تعاونا بين التنمية المحلية والاتصالات في الرقمنة والتحول الرقمي من خلال تدريب وبناء قدرات المسؤولين الحكوميين العاملين في قرى حياة كريمة، وكذلك مبادرات وزارة الاتصالات ومنها بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه اليوم مع مايكروسوفت.

وأشار «جاد الكريم» إلى أن الاتفاقية تركز على مساعدة رواد الأعمال الجدد وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من فرص التحول الرقمي، ومحو الأمية الرقمية، خاصة لدى النساء لتصبح لديهن القدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والحد الأدنى من المعرفة الرقمية، لافتا إلى أن ذلك يساعد على التمكن في سوق العمل واستخدام التكنولوجيا في تنفيذ وتطوير المشروعات المجتمعية.

شراكة بين مايكروسوفت والاتصالات لدعم حياة كريمة

وأضاف مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن شركة مايكروسوفت لديها شراكة مع وزارة الاتصالات، وتعد من أكبر شركات البرمجيات عالميا، واهتمامها بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة يؤكد أهمية المبادرة عالميا، مؤكدا أن الأمم المتحدة أدرجت مبادرة حياة كريمة على منصاتها الإلكترونية كواحدة من المؤسسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، وأن الوكالات الدولية التي تعمل في مصر مؤخرا بدأت إعادة بناء استراتيجيتها بناء على أهداف مبادرة حياة كريمة في مصر.