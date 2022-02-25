خريطة انتشار 10 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة».. اكشف واتعالج ببلاش

تكثف مبادرة «حياة كريمة» من أعمالها للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال توجيه القوافل الطبية المجانية، في القرى الأكثر احتياجا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وتتضمن القوافل: 12 تخصصا، استشاريين على أعلى مستوى، 160 ألف نوع دواء، أشعة، معمل تحاليل متكامل، وتُحوِل القوافل الحالات التي تستدعى التدخلات الجراحية، إلى أقرب مستشفى للعلاج على نفقة الدولة.

خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية بالمحافظات

تقدم القوافل الطبية ضمن «حياة كريمة»، خدماتها بشكل مجاني من الكشف الطبي وصرف العلاج، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتغطي القوافل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وبدأت يوم 20 فبراير الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر.

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وقالت «الصحة»، في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية، غدا السبت وبعد غد الأحد، في مناطق: نجع غنيم مركز بندر الاقصر محافظة الأقصر، عرب العييايدة مركز الخانكة محافظة القليوبية، الأطاولة مركز الفتح محافظة أسيوط، الراهب مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، أبو عيطة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، الشيخ مكرم محافظة سوهاج، المنيرة مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، عبد ربه مركز أطسا محافظة الفيوم، بالإضافة إلى قافلتين يومي السبت والأحد المقبلين، في: أمبر كامب مركز نصر النوبة محافظة أسوان، والزهور مركز شرق محافظة الإسكندرية.

الكشف والعلاج مجانا

ذكرت وزارة الصحة، أنه يتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين والعلاج ضمن القوافل الطبية بالمجان، منوهة إلى أنه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية، وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

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وتضم القوافل تخصصات: نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، ولجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل، ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.