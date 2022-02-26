حياة كريمة تعيد الأمل لقرى الغربية بخدمات التعليم والصحة

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على قدم وساق من أجل تحسين حياة المصريين ورفع مستوى المعيشة في قرى الريف والكفور المختلفة في البلاد، إذ تجد العديد من القوافل الطبية يوميًا في المناطق المختلفة من الجمهورية، إلى جانب تحسين المباني والبيوت وغيرها من الخدمات التي لا تكف «حياة كريمة» من تقديمها للمواطنين.

حياة كريمة في قرية نهطاي وشبراملس

وفي ظل المساندات التي تقدمها مؤسسة «حياة كريمة» لقرى ومحافظات مصر، كان للمبادرة الرئاسية دورًا بارزًا في محافظة الغربية، تحديدًا في مركز زفتى، ففي قرية نهطاي، جرى تأهيل وحدة الإسعاف ووحدة الغسيل الكلوي، إلى جانب توسيع الطريق العام (نهطاي - الضبابشة)، وأيضًا بنت «حياة كريمة» مجمعًا زراعيًا بيطريًا، ومجمع الخدمات، ومركز تنمية الأسرة، ووحدة طب الأسرة.

وفي قرية شبراملس، جرى حفر أرضية مركز شباب شبراملس، إلى جانب عمل قواعد خرسانية لمحولات الكهرباء، واهتمت المؤسسة بأعمال الصرف الصحي والمجمع الخدمي والمجمع الزراعى البيطري، وأعمال وحدة طب الأسرة بقرية شبرا اليمن التابعة لشبراملس، وأيضا إنشاء نقطة إسعاف.

حياة كريمة في قرية تفهنا وشرشابة

وكان لقرية تفهنا نصيبا من الخدمات التي تقدمها مبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية، حيث جرى إعداد مجمعًا خدميًا، ومجمعًا زراعيًا، إلى جانب إنشاء مبنى الإسعاف بالقرية، وإنشاء مركز شباب تفهنا العزب.

وفي قرية شرشابة، رُفعت كفاءة مبنى الإسعاف، ومبنى التضامن الاجتماعي، إلى جانب العمل على إعداد مجمع خدمات حكومية، مجمع زراعي بيطري، كما جرى العمل على إعداد مدرسة الشهيد إبراهيم جمال الدين، والمبنى الإداري لمركز شباب الدكتور عبدالأحد جمال الدين، وعملت على توصيل الغاز الطبيعي إلى القرية.

«حياة كريمة» في قرية حانوت كفر إسماعيل

جاءت أعمال حياة كريمة في قرية حانوت بالعمل على مجمع الخدمات الحكومية، والمجمع الزراعي البيطري، إلى جانب وحدة طب الأسرة.

وفي كفر إسماعيل جرى حفر «كابل» كهرباء متوسط الجهد، كما عملت حياة كريمة على رفع كفاءة محطة الصرف الصحي بالقرية، هذا بالإضافة إلى تطوير مدرسة كفر إسماعيل الابتدائية المشتركة.

حياة كريمة في قرية سنبو الكبري والدغايدة

عملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على تحجير ترعة سنبو الكبري، الموجودة في قرية سنبو الكبرى، كما عملت المبادرة على تطوير الوحدة الصحية بالقرية، إلى جانب عملها على مد مواسير الصرف الصحي.

وعن دور المؤسسة في قرية الدغايدة، فعملت المؤسسة على تجديد مدرسة الشهيد طلبه السايح، إلى جانب توصيل الغاز الطبيعي إلى القرية.

حياة كريمة في قرية إبري والوحش

وجاء ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة بعض التطورات التي عملت عليها المؤسسة في قرية إبري، حيث أهلت الوحدة الصحة بالقرية، ونالت القرية نصيبها من وصلات الغاز، حيث جرى حفر الغاز الطبيعي.

أما عن قرية دمنهور الوحش بمحافظة الغربية، فجرى تطوير وحدة الشؤون الاجتماعية بالقرية، وعمل مشروع الصرف الصحي.

وفي باقي القرى بالمحافظة، جرى بناء مركز شباب في قرية كفر الزيتون، وحفر الغاز الطبيعي بقريه الغريب، إلى جانب توصيل الغاز الطبيعي إلى قريتي الضبابشة السملاوية.