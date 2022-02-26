حياة كريمة تعيد تشكيل الريف المصري بمشروعات وسكن كريم ومدارس

تنشر مبادرة حياة كريمة جهودها في القرى المدرجة ضمن المبادرة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والحكومة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة لقرى الريف المصري، والتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، من أجل تحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية، للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، للتخفيف عن كاهل المواطن، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وإشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، الاستثمار في تنمية وبناء الانسان المصري، سد الفجوة التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

جهود حياة كريمة

وكشفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن المشروعات التي تعمل عليها، ونسب الإنجاز فيها، إذ انتهت المبادرة من بناء 120 ألف وحدة سكنية بقرى المبادرة، ورفع كفاءة 12 ألف وحدة سكنية، وإنشاء 706 خزانات صرف صحي منزلي، و1680 وصلة صرف صحي منزلي، و130 محطة معالجة، و1675 وصلة مياه منزلية، لافتة إلى أن 33% من المشروعات توفر الخدمات الأساسية، و50% تهدف لتحسين معدل إتاحة الخدمات الأساسية في بعض القرى، وخفض معدلات الفقر بنسبة 14% في بعض القرى المدرجة بالمبادرة، وإنشاء وتطوير 127 مدرسة، بواقع 2311 فصلًا دراسيًا، ومحو أمية 3000 مواطن.

1060 عملية جراحية وإنشاء 51 وحدة طبية

وبحسب ما نشرته المبادرة عبر صفحتها الرسمية، تجرى توفير 9150 نظارة طبية، وإجراء 3920 عملية عيون، وإجراء 1060 عملية جراحية، وإنشاء 3000 حضانة، و82 وحدة بيطرية، و51 وحدة طبية بقرى المبادرة، و26 مركز شباب، وتشغيل 9500 عمود إنارة، ورصف 188 كيلومترًا، بقرى المبادرة، وإطلاق 175 قافلة طبية، و43 قافلة بيطرية، بالإضافة إلى 9 وحدات اجتماعية.