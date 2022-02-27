واتساب يستعد لطرح ميزة جديدة لتسهيل المكالمات الجماعية قريبا

يعمل تطبيق واتساب على طرح تحديثًا جديدًا للاختبار التجريبي من خلال موقع تحميل النسخ التجريبية Google Play Beta Program، ويسعى واتساب من خلال التحديث إلى طرح ميزة جديدة تتيح إنشاء روابط للانضمام إلى مكالمات واتساب.

ميزة جديدة لمكالمات تطبيق واتساب.. تعرف عليها

وقال موقع wabetainfo المختص في عرض أخبار وتحديثات تطبيق واتساب، إنه بعدما قام التطبيق بتغيير وتحديث واجهة إجراء المكالمات الصوتية على WhatsApp beta لنظام أندرويد 2.22.5.4 ، يعمل واتساب الآن على ميزة جديدة للمكالمات.

وأضاف الموقع في تقرير له أنه في عام 2021 أدخل تطبيق واتساب العديد من التحسينات وأضاف الكثير من المميزات خاصة بتحسينات المكالمات الصوتية والفيديو، وكذلك القدرة على الانضمام إلى مكالمة جماعية على واتساب حتى إذا كانت المكالمة بدأت بالفعل.

روابط اتصال للانضمام لمكالمات صوتية جماعية

وأشار الموقع إلى أن التطبيق يعمل على إضافة ميزة جديدة وهي عبارة عن روابط اتصال للانضمام إلى المكالمات الصوتية الجماعية، موضحا أن التطبيق يجعل الانضمام للمكالمات الجماعية أسهل، باستخدام روابط الاتصال، حيث سيتمكن المستخدمون من إنشاء رابط اتصال مباشر من قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم ويمكنهم مشاركته مع أي شخص، حتى مع غير جهات الاتصال.

الميزة الجديدة من واتساب.. ليست كغرف دردشة الماسنجر

تختلف هذه الميزة عن اختصار غرف ماسنجر القديم، إذ يمكن لأي شخص الانضمام إلى غرفة ماسنجر، حتى دون حساب فيسبوك، وعند إنشاء رابط مكالمة واتساب ، تتم استضافة المكالمة على التطبيق، لذلك يتم تأمينها عن طريق التشفير من طرف إلى طرف، وتحتاج إلى حساب واتساب للانضمام.

نظرًا لأن هذه الميزة قيد التطوير، لا يمكنك إنشاء روابط اتصال في الوقت الحالي، ولكن واتساب يعمل على إطلاق هذه الميزة في تحديث مستقبلي.