3 مميزات أضافها واتساب بالفعل خلال عام لم تكن تعرفها.. تعرف عليها

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp للعالم إطلاقه ثلاث ميزات جديدة خلال العام الحالي من خلال تحديثات جديدة أضافها، حيث يضيف التطبيق حيلًا جديدة يمكنك تجربتها بانتظام.

وخلال التحديث الأخير الذي أطلقه واتساب، فهناك العديد من الميزات الجديدة التي يمكنك استخدامها، ولكن هناك 3 مميزات هي الأكثر وضوحا وتأثيرا.

وقال WhatsApp إنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أجرى بعض التغييرات على التطبيق، والتي يتم الحصول عليها من خلال حصولك على أحدث تحديث لـWhatsApp، وفيما يلي نستعرض المميزات الجديدة وفق موقع the sun البريطاني.

محرر وسائط الويب

تعد ميزة محرر وسائط الويب مخصصة بشكل أساسي للأشخاص الذين يستخدمون WhatsApp على الهاتف والكمبيوتر، فإذا كنت ترغب في تحرير صورة على إصدار WhatsApp على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فهذا كان مستحيلًا في السابق، وبدلاً من ذلك، سيتعين عليك العودة إلى هاتفك لإجراء التعديل.

وأضاف WhatsApp الآن محرر وسائط إلى WhatsApp Web - لذا يمكنك إجراء نفس التعديلات للصور على جهاز الكمبيوتر كما تفعل على الهاتف المحمول.

معاينات الارتباط

يعد إرسال الروابط إحدى الطرق الرئيسية التي نتواصل بها عبر WhatsApp، فدائما ما نرسل بانتظام القصص الإخبارية والمواقع المثيرة للاهتمام والميمات المرحة لبعضنا البعض عبر الروابط، وهو ما جعل واتساب يغير التطبيق بحيث يمكنك رؤية معاينة كاملة عند إرسال الرابط.

وسيحصل الأشخاص الذين يتلقونها على مزيد من السياق حول ما أرسلته - من خلال صورة أكبر وشرح لها والعنوان الخاص بالخبر، والأهم من ذلك هو معرفة ما الذي انت على وشك النقر عليه.

اقتراحات الملصقات

أضاف تطبيق واتساب ميزة جديدة وهي اقتراحات الملصق، فعادةً ما يتضمن استخدام ملصق على WhatsApp التنقل في عدة لوحات للاختيار بينهم، حيث حاول القائمون على التحديث جعل العثور على الملصقات «أسرع وأسهل».

والآن عندما تكتب، سيُطلب منك اقتراحات للملصقات التي قد ترغب في استخدامها، ويتعذر على WhatsApp رؤية عمليات البحث عن الملصقات هذه أو رسائلك الشخصية.