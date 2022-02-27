رشوان توفيق بعد الحكم لصالحه ضد ابنته «آية»: «قضاء مصر عادل»

علق الفنان رشوان توفيق على حكم محكمة جنوب القاهرة، التي انعقدت في زينهم، برفض الدعوى المقامة من «آية» الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، للمطالبة بإلغاء توكيلين حررتهما له، وإلزامها بمصاريف المحامية وقبولها شكلا، ورد 899 ألف جنيه للمدَّعَى عليه، إذ وجه حديثه للإعلامي عمرو أديب: «ربنا يطرح فيك البركة ويطول في عمرك، أنا سلمت أمري لله وللقضاء المصري العادل، والحمد لله».

رشوان توفيق يعتذر عن استكمال المكالمة: سمعي بقى تقيل شوية

فيما اعتذر رشوان عن استكمال المداخلة خلال برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على قناة «إم بي سي مصر» قائلًا: «لو سمحت أنا سمعي تقيل، خد بنتي هبة تشرح لك التفاصيل»، فيما قالت «هبة» إن والدها طوال اليوم يدعو لابنته «آية» ويريد استعادتها إلى حضنه، وللأسف لم نتمكن من الوصول إليها ولا نعرف مكانها.

محامي رشوان توفيق رفض تقاضي أتعاب محاماه من والدي

ووجهت «هبة» الشكر والتقدير للمحامي القدير مجدي مهران، «ده صديق الوالد وجاره، لا بيقوله يا رشوان بيه ولا يا أستاذ رشوان، بيقوله دايما يا حبيبي، المحامي رفض يتقاضى أي أجر مقابل رفع القضايا أو الدفاع عن والدي، بوجه ليه كل الشكر بصراحة على الوقفة اللي وقفها معانا، وبشكر حضرتك يا أستاذ عمرو، أنت والإعلامي عمرو الليثي، عشان أتحتوا لينا الفرصة نكشف تفاصيل الحقيقية للواقعة».