القصة الكاملة للنزاع القضائي بين رشوان توفيق وابنته: رفض الدعوى

بدأت الأزمة بين الفنان رشوان توفيق وابنته الصغرى آية رشوان توفيق، حينما أعلن في العاشرة مساء يوم السبت 27/11/2021 أثناء ظهوره وأسرته في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس» وصرح بأنه توجد مشكلة بينه وبين ابنته الصغرى آية برفعها دعوى قضائية ضده.

الأمر الذي جعل مواقع التواصل الاجتماعي تتداول شائعات تفيد بأن بينهما قضية حجر، وهو ما أنكره رشوان توفيق ورفضه شكلاً ومضموناً.

حفيد رشوان توفيق ينفي كونها قضية حجر

وصرح حفيد الفنان رشوان توفيق بأن الأمر عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أنها قضية إلغاء توكيلات عادية، وأن والدته لا تفكر إطلاقا في أن تحجر على والدها.

وقال الفنان رشوان توفيق، خلال تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه مستاء من وصول الأمر بينه وبين ابنته إلى المحكمة، معقباً: «أنا تعبت من اللي بيحصل دا.. كفاية بقى مبقتش قادر.. ومش عايز أتكلم في الموضوع دا مرة تانية.. ربنا يهدي الحال».

ابنة رشوان توفيق تتقدم بدعوى قضائية ضد والدها

وتقدمت إبنة الفنان رشوان توفيق «آية» بدعوى قضائية ضد والدها لإلغاء توكيلين كانت قد قامت بتحريرهما له والتي بموجبهما يحق له التصرف في أموالها دون الحاجة للرجوع إليها.

ووفقًا لتصريحات سابقة لحفيده محمد عصام، الذي أشار إلى أن والدته طالبت جده بإلغاء التوكيلين بشكل ودي ولكنه رفض؛ ما اضطرهم للجوء إلى القضاء.

وكان الفنان رشوان توفيق قد اشترى 3 شهادات استثمار لدى بنك مصر باسم ابنته آية، وذلك على أن يعود العائد لصالحه شهريا، وأن ابنته حررت إقرارات على نفسها بألا تمس شهادات الاستثمارات طوال حياته وينتفع هو بالعائد الشهري، وذلك حسب تصريحات محامي الفنان رشوان توفيق، مضيفا أن ابنته وقَّعت إقرارين الأول هي وشقيقتها هبة، وعندما استولت آية على هذه الشهادات، وأخلت بالتزامها بعدم المساس بها، ذهبت للتستر على هذا الموضوع برفع قضية إلغاء التوكيلات.

محامي رشوان توفيق: اضطر لقبول أعمال جديدة في سن التسعين

وأوضح المستشار مجدي مهران محامي الفنان رشوان توفيق، إن ابنته آية استولت على وديعة وضعها الفنان باسمها في أحد البنوك الخاصة، وطلب منها عدم سحبها لحين وفاته، حيث إنه يعيش من عائد هذه الوديعة شهريا، وليس له أي دخل آخر، مؤكدا أنه فوجئ بسحب زوج ابنته للوديعة بموجب توكيل منها، ليتوقف أي دخل شهري له.

وأضاف المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنان رشوان توفيق اضطر لقبول أعمال جديدة في سن التسعين، رغم عدم قدرته البدنية على العمل، بسبب التقدم في السن، لكنه فعل ذلك كي يتمكن من الإنفاق على نفسه.

المحكمة تقضي برفض دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها

لتقضي اليوم السبت الدائرة 3 مدني بمحكمة جنوب القاهرة برفض الدعوى الأصلية المقامة من قبل آية رشوان توفيق ضد والدها وإلزامها المصاريف كما تم قبول الدعوة الفرعية شكلاً وألزمتها بالمصاريف 339 ألف جنيه، بعد أن استمرت هذه الدعوى أمام المحاكم لعدة أشهر.