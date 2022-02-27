أول صورة لعريس عين شمس ضحية الغاز.. «فرحه كان من أسبوع»

تنشر «الوطن» صورة «محمد ا»، عريس عين شمس الذي توفي وزوجته نتيجة تسريب للغاز داخل شقتهما بمنطقة عين شمس، وتم نقلهما إلى ثلاجة مستشفى الأردني.

جار الضحية: فرح الضحيتين كان من أسبوع واحد

وقال «إسلام. ح» أحد الجيران خلال بث مباشر لـ«الوطن» إن الضحيتين حديثي الزواج وكان حفل زفافهما منذ أسبوع، وتم اكتشاف وفاتهما نتيجة الغاز بعدما حاولت أسرة العريس التواصل معهما في تمام الساعة الثامنة مساء، فلم يستجب أحدهما على الهاتف المحمول.

وأضاف أن الشك سيطر عليهم بعد عدم استجابتهما خلال التواصل معهما، فصعدوا إلى شقتهما وكسرا الباب، فوجدوهما متوفيين نتيجة انتشار الغاز في كل أنحاء الشقة، وأن العريس كان يعمل محاسبا ويتمتع بالأخلاق الحسنة بين جيرانه، والجميع في حالة حزن على طريقة وفاتهما قائلا: «دي أول فرحة لأهله، وتعب جدا في تكوين جهاز زفافه وربنا يرحمهم».

وفاة زوجين اختناقا بالغاز

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغا من مستشفى عين شمس بوصول شاب وفتاة مصابين بالاختناق ووفاتهما داخل المستشفى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة كلا من «محمد ا» 26 سنة، وزوجته «فاطمة س» 23 سنة.

وبعمل التحريات تبين أنهما حديثي الزواج، وحدث تسريب للغاز داخل شقتهما بمنطقة عين شمس، وقامت أسرتهما بالتوجه بهما للمستشفى لإنقاذهما ولكنهما توفيا هناك، وتم أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.