خروج 5 عمال من «بني سويف التخصصي».. أصيبوا باختناق جراء تسرب غاز

صرح أطباء مستشفى بني سويف التخصصي، بخروج 5 عمال من المستشفى، عقب تلقيهم العلاج اللازم والإسعافات الأولية، بعد إصابتهم باختناق إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية يستأجرونها، شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، بعد ساعات من احتجازهم بالمستشفى تحت الملاحظة.

إصابة 5 عمال بينهم 3 أشقاء باختناق إثر تسرب غاز

كان 5 عمال، بينهم 3 أشقاء، أصيبوا، مساء أمس الأحد، باختناق إثر تسرب غاز داخل شقتهم بمنطقة شرق النيل في بني سويف الجديدة، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وضع المصابين على أجهزة الأكسجين ونقلهم لقسم الباطنة تحت الملاحظة

وعقب استقبال المستشفى للمصابين الخمسة، جرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم، حيث جرى وضعهم على أجهزة الأكسجين، حتى استقرار حالتهم، ونقلهم لقسم الباطنة بالمستشفى مع اعطائهم الأدوية والعلاج اللازم حتى تحسنت حالتهم، وجرى التصريح بخروجهم من المستشفى صباح اليوم الإثنين.

بلاغ بتسرب غاز.. وإصابة 5 عمال داخل شقة

كان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية ،مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغا باختناق 5 عمال إثر تسرب غاز داخل شقة بشرق النيل، فوجه إلى سرعة نقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وإجراء التحريات حول الواقعة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين للمستشفى

وخصص مرفق إسعاف بني سويف، سيارتين لنقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وتبين أن المصابين هم «محمد. م. ع»، 18 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، و«كمال ش. ع.»، 51 سنة، وشقيقه «عبدالتواب»، 59 سنة، وشقيقه «حامد»، 38 سنة، يقيمون بمحافظة الفيوم، و«محمود خ.»، 27 سنة.