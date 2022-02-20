إصابة 6 أشخاص في حادث اشتعال أسطوانة غاز بمزرعة في البحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح وحروق متفاوتة الدرجة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء اشتعال النيران بأسطوانة غاز بمزرعة زين سليم بالكيلو 100 اتجاه القاهرة، بجوار مصنع السكر غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار باشتعال النيران بأسطوانة غاز

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وحروق جراء اشتعال النيران في أسطوانة غاز بمزرعة بطريق «مصر - الإسكندرية» بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد عاطف محمد، 32 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب بحروق وكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الناصر صابر الحبال، 50 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورمضان صابر الحبال، 43 سنة، مصاب بحروق بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصبحي غنيمي سعد، 35 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعلاء عبد السلام جمعة، 38 سنة، مصاب بحروق بالوجه والجسم، وسليم محمد زيد، 43 سنة، مصاب بحروق بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة.