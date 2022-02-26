إصابة 3 سيدات باختناق في تسريب غاز داخل عقار بالفيوم

رائحة غاز كثيفة تصاعدت فجأة داخل عقار سكني مكون من 5 طوابق، حيث ازدادت كثافة الرائحة في الدقيقة تلو الأخرى، حتى ملأت أرجاء المكان، وتناقص الأوكسجين بشدة، ما أدى إلى إصابة 3 سيدات بحالة من الاختناق الشديد، إلا أنّ إحداهن تداركت الموقف واستغاثت بسيارات الإسعاف لإنقاذ حياتها هي ومن معها، قبل أن يفقدن حياتهن اختناقاً بالغاز.

وعلى الفور، أسرعت سيارات الإسعاف إليهن ونقلتهن إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تسريب غاز

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من مرفق الإسعاف، بتلقيهم استغاثة من 3 سيدات، لإصابتهن باختناق إثر حدوث تسريب غاز في شققهن الموجودة في عقار سكني مكون من 5 طوابق، في شارع مديرية التربية والتعليم بمنطقة الحواتم بنطاق القسم.

نقل السيدات الثلاثة للمستشفى

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة كل من إسراء شعبان علي، 27 سنة، وهاجر محمد عبد العليم، 24 سنة، وفاطمة محمود عبد الواحد، 55 سنة، باختناق جراء استنشاقهن الغاز أثناء حدوث تسريب غاز في منزلهن، وجرى نقلهن إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

فصل الغاز عن المنزل

وعلى الفور، جرى إبلاغ شركة الغاز التي هرعت إلى مكان البلاغ، وفصلت الغاز بالكامل عن المنطقة، تمهيداً لمعرفة سبب التسريب، وحل المشكلة، وإعادة ضخ الغاز مرة أخرى.

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.