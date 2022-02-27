محافظ البحر الأحمر: لا توجد احتكاكات بين السياح الأوكرانيين والروس

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن عدد السياح الأوكران في محافظة البحر الأحمر 6226 سائحا، ويوجد تعميم من وزارة السياحة والآثار بدأ من 24 فبراير بضرورة تمديد إقامات السياح الأوكران والروس لحين إيجاد الحل المناسب وتوفير إقامات مجانية تتكفل بها المنشأة السياحية التي يقيمون فيها بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وصول 18 طائرة روسية لمصر

وأضاف «حنفي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر » المذاع على فضائية «cbc »، مساء أمس السبت، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هناك 18 طائرة روسية جاءت مصر اليوم وغادرت 16 طائرة، ويصلون ويغادرون دون أي مشكلة، نافيا وجود احتكاكات بين السائحين الروس والأوكران، مبينا أن السائحين الأوكران يشيدون بموقف الدولة المصرية.

علاقات مصاهرة بين الأوكران والروس

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن هناك علاقات اجتماعية مصاهرة بين بعض الأوكران والروس وهذا منفصل عن الوضع السياسي، مبينا أن السائحين لديهم تأمين طبي يغطي تكاليف علاجهم، موضحا أنه لم تظهر أي حالة من حالات المناشدة للعلاج وتوجد جاهزية لتقديم الدعم بشكل فوري والدولة لن تدخر جهدا.

عدد السياح الأوكران في جنوب سيناء

في نفس السياق، قال عمر القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن أجهزة الدولة سهلت كل سبل احتواء الموقف والتعامل مع كل السائحين المتأثرة دولهم بحركة الطيران الدولي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أنه يوجد نحو 13 ألف أوكراني في جنوب سيناء.