أوكرانيا: اعتقال 200 جندي روسي «في الـ19 من عمرهم وغير مدربين على القتال»

قالت شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، نقلا عن جنرال أوكراني، قوله إنه تم اعتقال 200 جندي روسي في الـ19 من عمرهم، موضحا أن الجنود الروس المعتقلين غير مدربين على القتال، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الطلب من سكان كييف النزول إلى الملاجئ

وأعلن الأمن الأوكراني، مقتل عدد من الجنود الشيشان شمال غربي العاصمة «كييف». وكانت مصادر، أشارت في وقت سابق، إلى تحذير من غارات وشيكة على العاصمة «كييف»، وقال موقع أوكراني، إنه تم الطلب من سكان كييف النزول إلى الملاجئ بسبب غارات وشيكة، فيما قالت مواقع، إن انفجارات دوت في أكثر من منطقة بـ«كييف»

بدورها، لفتت مصادر صحفية، إلى معلومات عن إنزال مظلي روسي جنوب غرب العاصمة الأوكرانية «كييف».

من جانبها، قالت صحيفة «إكسترا بلاديت» الدنماركية، إن المراسل ستيفان ويتشرت، والمصور إميل فيلتنبورج ميكلسن، أصيبا بالرصاص أثناء عملهما قرب مدينة «أوختيركا» شمال شرقي أوكرانيا، التي تبعد نحو 50 كيلو مترا من الحدود الروسية، مؤكدا أن حياتهما ليست في خطر.

من جانبها، أعلنت وكالة «شليشيم» اليهودية أنها ستفتح 6 مراكز على طول الحدود الأوكرانية في بولندا ومولدوفا ورومانيا والمجر لاستقبال اللاجئين اليهود من أوكرانيا.

«ميشيل»: الدفاع عن الاتحاد الأوروبي يتحقق من خلال تقديم الدعم لـ أوكرانيا

من جانبه، أعلن «المجلس الأوروبي»، أن الاتحاد سيعمل على تسهيل عملية إيصال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وقال رئيس المجلس شارل ميشيل في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الدفاع عن الاتحاد الأوروبي، يتحقق من خلال تقديم الدعم لـ أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«موسكو»: عقوبات الغرب ضد بوتين ولافروف وضيعة

من جانبها، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة «الخارجية الروسية» ماريا زاخاروفا العقوبات الشخصية التي فرضها الغرب ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، خطوة وضيعة، وقالت في حديث تليفزيوني، تعليقا على أنباء وقف «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة وكندا إصدار التأشيرات للروس في إطار العقوبات، إنه في الوقت الحالي لم تتلق أي معلومات تفيد بأن الروس لن يتمكنوا من الحصول على تأشيرات دخول الاتحاد والولايات المتحدة وكندا بسبب العقوبات.

وأضافت زاخاروفا، أن هناك الكثير من المواطنين حصلوا على التأشيرات بسهولة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.