«السياحة» تطالب الفنادق باستمرار إقامة «الأوكران» بعد انتهاء حجوزاتهم

طالبت السفارة الأوكرانية في مصر، وزارة الخارجية المصرية وبالتحديد، مكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، مخاطبة وزارة السياحة والأثار وغرفة المنشآت الفندقية والهيئات ذات الصلة، لتقديم الدعم وحل المشاكل التي قد تواجه السياح الأوكران المتواجدين بمصر حاليا، بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا فجر اليوم .

استمرار إقامة السياح التي انتهت حجوزاتهم بالفنادق

وأرسل عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والأثار لشئون المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، خطابا إلى علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، لإصدار تعميما بمنشور على كافة الفنادق المصرية التي تضم سائحين أوكران وروس بضرورة استمرار إقامتهم وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بهم وعدم الامتناع عن تقديم أية خدمة كانت تقدم إليهم، لحين إيجاد الحل المناسب لعودتهم إلى بلادهم في القريب العاجل .

إغلاق المجال الجوي الأوكراني بشكل تام

وأضاف خلال الخطاب أن هذا الاجراء جاء بعد متابعة الوضع الخاص بالسياح الأوكرانيين والروس المتواجدين بمصر بعد غلق المجال الجوى لأوكرانيا ما يتعذر معه عودتهم إلى بلدهم بعد انتهاء البرنامج السياحي الخاص بهم وذلك على خلفية الحرب الجارية حاليا بين روسيا وأوكرانيا .

وكان مصدر بسلطة الطيران المدني المصرية، أكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، توقف حركة الطيران بشكل كامل بين مصر وأوكرانيا بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية فجر اليوم، لافتا إلى أن أوكرانيا أعلنت الغلق الكامل لمجالها الجوي أمام حركة الطيران المدني، موضحا أنه لا توجد مدة زمنية محددة لمعرفة موعد استئناف الرحلات بين مصر وأوكرانيا في ظل الحرب.

وأضاف المصدر أن روسيا لم تغلق حتى الآن مجالها الجوي بشكل كامل، وهناك عدد من الرحلات الجوية الروسية وصلت لمصر خلال الساعات الماضية، لافتا إلى أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن إيقاف حركة الطيران بين مصر وأوكرانيا.