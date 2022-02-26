«التموين» تؤكد توافر السلع بمخازن الجملة.. وتضخ مقررات «مارس» للبقالين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توافر جميع السلع التموينية في مخازن الجملة المنتشرة على مستوى المحافظات، والبالغ عددها 1500 مخزن جملة تابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، مؤكدة على عدم وجود نقص في أي سلعة من السلع الأساسية التي تصرف على البطاقات التموينية.

ضخ سلع مقررات شهر مارس لمنافذ البقالين

وقالت مصادر في وزارة التموين، إن مخازن الجملة على مستوى المحافظات لديها مخزون كافي من السلع التموينية الغذائية وغير الغذائية، موضحة أنه فيما يتعلق بالسلع الأربعة الأساسية للمواطن وهي «السكر والأرز والزيت والمكرونة» فإن مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لديها وفرة كبيرة من هذه السلع لتزويد منافذ صرف السلع للمواطنين باحتياجاتهم منها.

وبدأت وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في ضخ مقررات تموين شهر مارس 2022 إلى منافذ صرف السلع التموينية، والتي تنقسم إلى منافذ بدالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الإستهلاكية، لتزويدهم بالسلع المقرر صررفها للمواطنين بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 مارس.

المجمعات الإستهلاكية توفر السلع بتخفيضات 20% عن أسعار الأسواق

وتوفر وزارة التموين من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية، السلع التموينية للمواطنين سواء الحاملين لبطاقات التموين أو غير المدرجين على منظومة الدعم، حيث توفر الوزارة السلع الحرة بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تترواح من 20 إلى 30% تخفيضا عن أسعار الأسواق والمحال الخارجية.

فيما تتتيح وزارة التموين عددا من السلع للمواطنين غير الحاملين للبطاقات بنفس أسعار السلع على بطاقات التموين، ويأتي من بين هذه السلع، سلعة السكر والتي قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين توفيرها بنفس سعره على البطاقات والذي يشمل 10 جنيهات ونصف.

ويبلغ عدد المجمعات الاستهلاكية التي توفر السلع الحرة للمواطنين ما يقرب من 1300 مجمع استهلاكي، فيما يوجد 40 ألف منفذ بقال تمويني و6700 منفذ مشروع جمعيتي لصرف السلع للمواطنين شهريا ببطاقة التموين من خلال ماكينات الصرف.