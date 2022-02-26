ما هي شروط إضافة الزوجة على بطاقة التموين؟.. لو مقيدة أو غير مدرجة

أكّدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية أنَّ خدمة إضافة الزوجة على بطاقة التموين متوقفة في بعض الحالات ومتاحة في حالات أخرى بالنسبة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية والمقيدين على منظومة الدعم التمويني.

شروط إضافة الزوجة على بطاقة التموين

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أنَّ شروط إضافة الزوجة على بطاقة التموين، متوقفة على كون الزوجة مدرجة في الأساس على منظومة الدعم التمويني أم لا، موضحة أنَّه لإتمام إضافة الزوجة على بطاقة تموين زوجها لابد وأن تكون مدرجة على بطاقة تموين أسرتها لإتمام عملية الفصل أو النقل لبطاقة تموين الزوج، مشيرًا إلى أنَّ عملية الإضافة في هذه الحالة تسمى «الفصل الاجتماعي».

ونوهت المصادر إلى أنَّه بالنسبة للزوجة غير المدرجة على أي بطاقة تموينية أو ما تعرف باسم «الزوجة غير المقيدة تموينيًا أو المحرومة من التموين»، فإن خدمة إضافتها على بطاقة تموين زوجها متوقفة حاليًا من بين خدمات التموين المتوقفة سواء في مكاتب التموين أو عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

ما هي خدمات التموين المتوقفة والمتاحة للبطاقات؟

وأوقفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 4 خدمات تموينية لحين الانتهاء من ضبط منظومة الدعم التمويني، والتي تجريها الوزارة حاليا بهدف وصول الدعم لمستحقيه فقط، وتتمثل الخدمات المتوقفة الأربع خدمات التالية:

1 - استخراج بطاقة تموين جديدة.

2 - إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

3 - إضافة صرف تموين لمستحقي خبز.

4 - إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

فيما تشمل الخدمات التموينية المتاحة، «نقل بطاقة التموين من محافظة لمحافظة أخرى، وإصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، وتفعيل بطاقة التموين».

فيما تشمل قاعدة بيانات منظومة الدعم 72 مليون مواطن يصرفون الخبز يوميا بواقع 5 أرغفة حصة المواطن اليومية، ومن بينهم 64 مليون مواطن يصرفون التموين شهريًا.