مجهودات مكثفة لإنقاذ عامل انهارت عليه حفرة بسوهاج: كان بيدور على آثار

يكثف رجال الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية في سوهاج جهودهم لإنقاذ عامل انهارت حفرة عليه إثر إجراءه أعمال تنقيب وحفر عن الآثار بدائرة مركز أخميم.

إخطار مدير الأمن

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يُفيد بانهيار حفرة على شخص بمنزل في دائرة المركز.

انهيار حفرة دائرية على عامل

وبالفحص تبين أنَّه خلال إجراء «خالد.ك.ا» 31 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل ملك «حسن.ا.ع.م»، 19 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية «تمّ ضبطه» المكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والخرسانة بمساحة 120 مترًا انهارت حفرة دائرية عليه بعمق 11 مترًا وبقطر 1.5 متر بصالة المنزل، وتواصل قوات الإنقاذ البري جهودها لاستخراج المتهم.

وأفاد مالك المنزل «يحيى.ك.ا.م» 26 سنة، عامل ويقيم بدائرة مركز أخميم بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر، شهد الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، حادث تصادم أسفر عن سقوط متوفي بالطريق الزراعي الشرقي بدائرة المركز.

تبين أنَّه في أثناء سير السيارة «ملاكي» قيادة «حمدي.ع.ح.م»، 58 سنة، مدرس، ويقيم دائرة قنا أختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة «نقل» ما أدى لانقلاب السيارة الأولى بترعة الفاروقية المجاورة للطريق، ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وتمّ رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين.