رئيس جامعة سوهاج يوجه بتجهيز ملفات الكليات للاعتماد من هيئة الجودة

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إجتماعاً دورياً بمديرى وحدات ضمان الجودة بالكليات، لعرض ما تم إنجازه من أنشطة لإستكمال منظومة ضمان الجودة بالجامعة، والوقوف على أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه الفريق الإدارى للوحدة، وذلك بقاعة سيمنار بكلية العلوم بالحرم الجامعى القديم.

مناقشة آليات العمل والخطط التنفيذية

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق أنه تم مناقشة آليات العمل والخطط التنفيذية داخل الكليات خلال المرحلة القادمة، مضيفاً أنه تم عرض أنشطة وقضايا وحدة ضمان الجودة بكليات الجامعة. وأشار عبد الخالق خلال كلمته إلى الإجراءات التى يتم تنفيذها لإستكمال العمل بمنظومة الجودة على مستوى الجامعة، وإستيفاء كلياتها وبرامجها لمتطلبات الإعتماد من هيئة ضمان الجوده، مشدداً على ضرورة إسراع الكليات بتجهيز ملفاتها ومتطلباتها للإعتماد للتقدم للهيئة القومية لضمان الجودة.

دورات تدريبية في مجال إعتماد البرامج وتدريب المدربين

وأضاف الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم أنه خلال الإجتماع استمع رئيس الجامعة إلى بعض المشكلات التي تواجه فريق الجودة، حول معوقات العمل في منظومة الجودة على مستوى الكليات والبرامج التعليمية والإستجابة لمتطلباتهم، وبناء عليه أوصى بعقد دورات تدريبية في مجال إعتماد البرامج وتدريب المدربين للكليات التى يتطلب العمل بها ذلك، وأيضاً دورية فرق المركز بالزيارات الخارجية لمقار الكليات، وتقديم الدعم الفنى لهم، وأيضاً توريد وصرف مكافئة مالية لمديرى الوحدات، ومتابعة إستيفاء متطلبات التجهيزات لمقار وحدات ضمان الجودة.

وأشار الدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجوده بالجامعة إلى أنه في ضوء رؤية مصر 2030، واهتمام القيادة السياسية بتطوير مؤسسات التعليم العالى وتحقيق معايير ضمان الجوده، تضع الجامعة رساله محدده لإيجاد منظور توجيهى لبرامجها التعليمية من أجل التحول من مفهوم الجامعة التقليدية إلى الرحاب الأوسع لجامعه الجيل الرابع، الأمر الذى جعلها تتخذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد.

وأوضح الخطيب أن المركز له دور هام في تحقيق التميز لجامعة سوهاج، للوصول بها إلى أعلى مستوى من الإبداع والإبتكار، ورفع اسم الجامعة عالياً من خلال تطبيق معايير الجودة، ووضع آليات لإدماج مهارات التنمية المهنية وريادة الأعمال والمهارات الحياتية الأخرى فى البرامج التعليمية.

وحضر الإجتماع الدكتور أحمد عبدالله القائم بأعمال كليه التربية الرياضية، والدكتور النميرى علام القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ووكلاء كلية العلوم، والدكتوره صباح صابر عميد كلية التكنولوجيا والتعليم الأسبق، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.