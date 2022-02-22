مجلس إدارة مجلة الدراسات البيئية بجامعة سوهاج يناقش خطة العمل المقبلة

اجتمع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، مع مجلس إدارة مجلة الدراسات البيئية، لمناقشة عدد من الموضوعات التي سيجري تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور أحمد حسانين أستاذ متفرغ بكلية العلوم ورئيس تحرير المجلة، الدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة، الدكتور صبري همام القائم بعمل عميد كلية الألسن، الدكتور عماد صموئيل القائم بعمل عميد كلية التربية، والدكتور أحمد البدري سكرتير تحرير المجلة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

إعادة تقييم المجلة

وقال «عبدالخالق»، إن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات ومنها إعادة تقييم المجلة من خلال التقدم لتحكيمها للدورة الحالية في يونيو المقبل، وزيادة عدد الأبحاث العلمية عن طريق تشجيع الباحثين من مختلف الكليات داخل الجامعة والجامعات والمعاهد البحثية المصرية في التخصصات المرتبطة بالبيئة والاستدامة، بالإضافة إلى زيادة التوعية والنشر بمحركات البحث الدولية لرفع معدلات النشر الدولي، إلى جانب إدراج المجلة ضمن أكبر عدد من الفهارس العالمية.

وضع آليات لتطوير المجلة

وأوضح الدكتور أحمد حسانين، أن الاجتماع ناقش الوضع الحالي للمجلة، وإصدارها باللغة الإنجليزية وبشكل سنوي، بالإضافة إلى وضع آليات لتطوير المجلة عن طريق إدارج رابط المجلة على الموقع الرسمي للجامعة، وتشجيع الباحثين على النشر عن طريق الإعلان عن رصد جائزة سنوية وزيادة التوعية عن المجلة بكليات الجامعة من خلال عقد ورشة عمل بكل كلية.

مجلة الدراسات البيئية مجلة دولية تأسست عام 2009

وأضاف الدكتور أحمد البدري، أن مجلة الدراسات البيئية مجلة دولية تأسست عام 2009، ومحكمة داخليًا وخارجيًا وتصدر بشكل ربع سنوي، وتقبل المقالات البحثية الأصلية والمراجعات وتقارير المؤتمرات في مجال العلوم البيئية والاستدامة والمجالات المرتبطة بالبيئة، مضيفًا أنه يجري نشر الأبحاث العلمية إلكترونيًا على الموقع الرسمي للمجلة.