«القوى العاملة» تخرج دفعة جديدة مدربة على مهنة السباكة في الإسكندرية

خرّجت مديرية القوى العاملة في الإسكندرية، في إطار مبادرة «حياة كريمة» دفعة جديدة من خريجي وحدة التدريب المتنقلة، ممن اجتازوا التدريب على مهنة السباكة من قاطني قرية المنشية البحرية، واختُبروا في المهنة، في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك»، وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن «حياة كريمة» لهم.

وأكد مدير المديرية أنّ العربة المتنقلة تقام بها الدورات على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة المنزلية، وكهرباء التركيبات، برعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث جنبًا إلى جنب بالتدريب على 18 مهنة أخرى، يتم التدريب عليها في مراكز التدريب الثابتة التابعة لمديرية القوى العاملة في الإسكندرية.

تدريب الشباب على الحرف

ونقل ياسر سعيد مدير المديرية، رسالة وزير القوي العاملة محمد سعفان إلى جميع المتدربين والمتدربات، حثّ فيها الشباب على المضي نحو الاستفادة القصوى من الدورات المجانية التي توفرها الدولة في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا حرصه على إتقان المتدربين حرفة تكون مصدر دخل لهم ولأسرهم؛ لضمان حياة كريمة لهم.

وحدة متنقلة في الإسكندرية

وقال إنّ التدريب بالوحدة المتنقلة في الإسكندرية، يتم من خلال الدورات التدريبية على مهن الخياطة والملابس الجاهزة، والسباكة، في قرية المنشية البحرية بعد النجاح الكبير الذي حققته الوحدة من التدريب الفعلي لأبناء وشباب قرية حوض 10 بمنطقة المنتزه ثالث.

وحضر حفل التخرج محمود عطا تامر سعيد من العاملين في الإدارة المركزية للتدريب بالوزارة، وإيفيت عبدالمسيح مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب في المديرية.