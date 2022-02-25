القوى العاملة: تحصيل 69 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى بالأردن

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات ورثة عامل مصرى متوفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف معاش الأرملة وأبناء ووالده المتوفى، بإجمالى 4405 دولارًا أى ما يعادل 69 ألفاً و11 جنيها مصريا تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة معاش العامل المصرى المتوفى بالأردن"سالم.ر.م .ع" وفقا لإعلام الوراثة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول .

وقال الملحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إنه تمت الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفى وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن ، وتتويجا لهذا الجهد تم تحويل مستحقات الورثة بحصول أرملة وأبناء ووالدة المتوفى على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي ، بإجمالي 201 دولاراً شهريا، ما يعادل 3 آلاف و151 جنيها مصريا شهريا تقريبا ، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة دفعة واحدة بإجمالي 4205 دولاراً ، أي ما يعادل 65 ألفاً و860 جنيها مصريا تقريبا .