وظائف القوى العاملة 2022: 100 ألف فرصة عمل خلال سنة برواتب مغرية

أصبحت عمليات البحث في المواقع الإلكترونية وبوابة التوظيف الحكومية عن وظائف القوى العاملة 2022 هي الأكثر بين الشباب والخريجين من الجنسين ذكور وإناث، لاسيما في الفترة بين مطلع العام الجاري وحتى اللحظة الآنية، وتستهدف وزارة القوى العاملة برئاسة محمد سعفان ، توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل بمرتبات تصل إلى 7 آلاف جنيه من خلال استراتجية وخطة سنوية وضعتها الوزارة، للمساهمة في خفض معدلات البطالة بين الشباب، وفي ذات الوقت العمل بكل جدية واهتمام بالغ لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وجه بها خلال إطلاقه مبادرة «حياة كريمة».

«الوطن» ترصد في التقرير التالي أهم فرص عمل ووظائف القوى العاملة 2022، التي استطاعت الوزارة توفيرها للشباب من خلال الاتفاقات والبروتوكولات التي وقعتها مع مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص ، في إطار ضوابط وشروط وقواعد تضمن لأطراف عملية الإنتاج الثلاثة المنشأة والعامل وصاحب العامل كل الحقوق.

أهم وظائف القوى العاملة 2022 التي نجحت الوزارة في توفرها خلال 56 يومًا بداية من يناير الماضي إلى 26 فبراير الجاري تتمثل فيما يلي:

- توفير 8 آلاف و592 فرصة عمل في 5 يناير 2022 في محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والشرقية والبحيرة والسويس وبورسعيد، والإسماعيلية، ودمياط والفيوم والدقهلية وشمال سيناء والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والوادي الجديد، ومن أهمها:

وظائف القوى العاملة 2022 في محافظة القاهرة

- 450 فرد أمن براتب يصل لـ3400 جنيه.

- 20 مشرف أمن براتب 5 آلاف جنيه.

- 10 موظفين دخل بيانات.

- 10 مراقبي كاميرات.

- 10 موظفين فرد أمن إداري.

وظائف القوى العاملة 2022 في الشرقية

- 14 مهندس إنتاج.

- 5 مهندسين صيانة.

- 12 محاسبًا.

- 17 مندوب مبيعات.

- 10 لوظيفة مسؤولة موارد بشرية.

- 6 وظائف مسؤول شئون إدارية؟

- 5 مسؤولي نظم معلومات.

- مراجع حسابات.

- 30 أمين مخازن.

- 10 مساعدين أمين مخزن.

- 395 فني جودة.

- 1343 عامل إنتاج.

- 45 عامل مخزن.

- 232 فرد أمن.

- 1678 عامل ماكينة خياطة.

- 289 عامل عادي .

- 318 عامل تعبئة وتغليف.

- 649 عامل تشطيب ونسيج وفرن وطباعة ومشرف إنتاج ومساعد مشرف.

- 558 عامل تشغيل ميكانيكا ومشرف صيانة وسائق كلارك وفني سلامة وصحة مهنية، وعامل كنترول، وفني طباعة، وفني ميكانيكا، ومساعد تشغيل، وفني لحام CO2، وفني برادة وحجار، وجزار وعامل مكواة وعامل قص.

وظائف القوى العاملة 2022 في السويس وبورسعيد والإسماعيلية

- 87 عامل خياطة ونظافة، وإنتاج، وسكرتيرة، وعامل صيانة، ومخازن.

- 525 فني سنجر.

- 20 مكوجي.

- 15 مشرفا 100 فرد أمن.

- 50 عامل تعبئة وتغليف

- 50 فني جودة.

كما أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت 26 فبراير 2022 عن توفيرها وظائف أخرى اليوم بلغ عددها 3 آلاف فرصة عمل برواتب تصل إلى 7500 جنيه بمحافظة القاهرة من خلال ملتقى توظيفي بالتعاون مع معهد الدراسات التعاونية التابع لوزارة التعليم العالي.