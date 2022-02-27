النقل: «الإسكندرية» ستكون أكبر موانئ «المتوسط» ضمن خطة تحويل مصر لمركز تجارة عالمي

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بميناء الإسكندرية، بدأت بترأسه اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT رقم 7، للعام المالي 2021-2022، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ورؤساء الهيئات المساهمة للشركة بمقر الشركة بميناء الإسكندرية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير ميناء الإسكندرية، والتي بالانتهاء منها إلى جانب ما سيتم الانتهاء من تنفيذه في موانئ الدخيلة والمكس في نهاية عام 2024، سيكون ميناء الإسكندرية الكبير من أكبر موانئ البحر المتوسط، وذلك في إطار الخطة الشاملة للدولة بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات.

محطة تحيا مصر

واستعرض اللواء بحري عبدالقادر درويش، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لأعمال البنية الفوقية لمحطة تحيا مصر TMT، الذي أوضح خلاله الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية «الأرصفة والساحات» قبل الموعد المخطط لها بشهرين، كما استعرض موقف أعمال المرافق والمباني الإدارية والخدمية، والتعاقدات التي أجرتها الشركة الخاصة بالمعدات والأنظمة الإلكترونية وأماكن استقبالها وتوقيتات توريدها لتتوافق مع مخطط التشغيل، بالتنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية في إمداد المحطة بالتغذية الكهربية والمياه والصرف والاتصالات، والتنسيق مع مصلحة الجمارك بشأن توريد وتركيب أجهزة الفحص الإشعاعي للكشف عن الصادرات والواردات داخل المحطة.

كما استعرض رئيس الشركة، التنسيق مع مجموعة CMA CGM الرائدة عالميا في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، والتي وقعت معها شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT اتفاقية شراكة لتجهيز وتشغيل المحطة، مشيرا إلى مشاركة الشركة حاليا في 3 مشروعات جديدة، وهي محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، ومحطة متعددة الأغراض بميناء السخنة، ومحطة الصب الجاف بميناء الدخيلة.

وتفقد وزير النقل خلال جولته، موقع مشروع المحطة بحضور استشاري المشروع والشركات المصرية المنفذة، حيث تابع سير الأعمال، وشدد على الالتزام بالمخطط الزمني التنفيذي، تمهيدا للتشغيل التجريبي للبضائع العامة والرورو في النصف الأول من العام الحالي، استعدادا للتشغيل الكلي في أكتوبر المقبل.

وأشاد الوزير خلال لقائه بالعاملين في المشروع، بالمجهود المبذول من فريق العمل بالشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الاستشاري، والشركات المنفذة لتنفيذهم للمشروع والانتهاء قبل المدة المحددة للتنفيذ لأعمال البنية التحتية.

المناطق اللوجستية بميناء الإسكندرية

وفي ختام جولته، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، المناطق اللوجستية بظهير ميناء الإسكندرية حيث تفقد المنطقة اللوجستية بنجعى إسو و الألومنيوم تمهيدا للبدء في أعمال الإنشاءات.

كما تفقد الوزير، أعمال إنشاء ردم وتحسين خواص التربة بالمنطقة اللوجستية المركزية الثانية بحوض المتراس على مساحة 273 فدانا، وهي الأولى من نوعها بميناء الإسكندرية على مدى تاريخه، حيث تحتوى المنطقة على عدة مناطق فرعية، وتهدف إلى دعم تحويل ظهير ميناء الإسكندرية إلى منطقة لدعم خطط الدولة في قطاع أنشطة القيمة المضافة والصناعات التصديرية، إضافة لتوفير المساحات والخدمات اللازمة لتحويل ميناء الإسكندرية الكبير لميناء لوجستي عالمي، طبقا لخطة الوزارة لتحويل مصر لمركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وجرى تخطيط المنطقة طبقا لعدة عناصر، منها «منطقة الامتياز النهري، محطة التداول بالسكة الحديد، المنطقة المركزية، منطقة الخدمات الإدارية، ساحة انتظار وخدمة الشاحنات إضافة إلى ربطها بميناء الإسكندرية بمحور التعمير والطريق الصحراوي»، حيث تهدف المنطقة إلى خلق فرص استثمارية ضخمة في قطاعات وأنشطة الخدمات اللوجستية، والقيمة المضافة بتوفير مناطق الإيداع الجمركي وإعادة التصدير، وذلك لقوة الاتصالية بميناء الإسكندرية الكبير بريا ونهريا وبالسكك الحديدية.