وزير النقل: تطوير منظومة النقل الأخضر بالتعاون مع الشركات المجرية

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ، وزير الخارجية والتجارة المجري «بيتر سيارتو»، بمقر وزارة النقل، اليوم، في حضور السفير المجري بالقاهرة ورؤساء هيئات السكك الحديدية والنقل النهري ووادي النيل للملاحة النهرية.

وفي بداية اللقاء، أعرب وزير النقل عن سعادته بزيارة الوزير المجري، مؤكداً على الشراكة والتعاون الإيجابي والقوي مع الحكومة المجرية والشركات، ما يعكس العلاقة القوية بين القيادة السياسية في البلدين، مشيرا الى أهمية تنفيذ صفقة 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية مع شركة «ترانسماش هولدينج»، الروسية المجرية، وتشمل توريد عدد 670 عربة من المجر وعدد 630 عربة من روسيا، وبلغ عدد العربات التي وصلت حتى الآن إلى مصر 620 عربة.

ولفت إلى أنها الصفقة الأكبر في تاريخ السكك الحديدية المصرية وساهمت في إحداث نقلة كبيرة للخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأعرب وزير الخارجية والتجارة المجري عن سعاته بزيارة وزارة النقل المصرية مؤكداً أن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربه سكة حديد جديد لصالح سكك حديد مصر التي تم توقيعها بين مصر وروسيا والمجر هي جزء من قصة نجاح للشراكة بين الأطراف الثلاثة وهي أكبر مشروع لقطاع صناعة النقل في المجر موجهاً الشكر لوزير النقل على الدعم المستمر للتعاون المشترك في مجال النقل.

وأضاف وزير الخارجية والتجارة المجري: «نتطلع الى مزيد من التعاون مع الجانب المصري وتنفيذ برنامج تعاون مشترك طويل الأمد بين الجانبين خاصة وأن الحكومة المجرية تولي أهمية كبيرة لاستثمارات الشركات المجرية في الخارج وتقوم بتمويلها، مؤكدا اهتمام الحكومة المجرية بإنشاء مصنع خاص بتصنيع عربات السكك الحديدية في مصر لتلبية حجم الطلب في السوق المصرية ثم الانطلاق لتلبية احتياجات الدول الأفريقية من عربات الركاب».

وأكد وزير النقل المصري أن القيادة السياسية وجهت بضرورة توطين صناعة النقل في مصر من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وأن وزارة النقل المصرية ترحب بالتعاون المستقبلي مع الجانب المجري في هذا المجال خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بحث التعاون المشترك في مشروعات النقل النهري الأخضر المستدام

واتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات خلال الفترة القادمة لوضع تصور نهائي لهذا التعاون المشترك في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر ثم تباحث الجانبان التعاون المشترك في مشروعات النقل النهري في إطار خبرة الجانب المجري المميزة في هذا المجال والاستغلال الأمثل لمنظومة النقل النهري عبر نهر الدانوب وتيزا ودرافا والتي تتميز بوجود موانئ نهرية وعمليات شحن كبيرة للبضائع.

وأعرب وزير النقل عن التطلع إلى التعاون مع الجانب المجري في هذا المجال خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير منظومة النقل الأخضر والتي من ضمنها النقل النهري المستدام الصديق للبيئة مشيرا الى أن هناك فرصة كبيرة للجانبين لتحقيق تعاون مشترك في هذا المجال والإعلان عنه في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.