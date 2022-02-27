بعد غزو أوكرانيا.. ارتفاع «البيليت» عالميا وخام الحديد يسجل 514 دولارا

أسهمت الحرب الروسية في أوكرانيا، في مزيد من الاضطرابات في سوق الحديد والمعادن، إذ شهدت الأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية، ارتفاعا في بعض المنتجات، فزادت أسعار البيليت بنحو 7 دولارات في تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، مقارنة بأسعار منتصف نفس الشهر، كما بلغت أسعار الخردة نحو 514 دولارًا للطن؛ وفقا للأسعار المتداولة في بورصة المعادن.

خام الحديد يتراجع 16 دولارا

ورغم الارتفاعات التي شهدها خام الحديد على مدار الفترة الماضية، إلا أن سعر الطن شهد هدوءا وتراجعا بقيمة بلغت نحو 16 دولارًا، مقارنة مع تعاملات منتصف شهر فبراير الجاري، وأظهرت البيانات أن طن خام الحديد سجل نحو 134 دولارًا، مقارنة بنحو 150 دولارا في منتصف الشهر.

وأظهرت البيانات أن أسعار مربعات الصلب، البيليت، تأثرت بالحرب في أوكرانيا، خاصة أن كييف تعد واحدة من أكبر منتجي ومصدري البيليت وحديد التسليح، إذ سجلت أسعار البيليت ما بين 700 – 710 دولارات للطن، مقارنة بأسعار منتصف الشهر الجاري، والتي بلغت نحو 675 دولارا.

أسعار حديد التسليح

وكشفت البيانات، أن أسعار حديد التسليح سجلت ما بين 745– 780 دولارًا في تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، مقارنة بـ 760 – 780 دولارًا للطن، ما يعني ارتفاع الحد الأدني للطن بنحو 20 دولارا، كما سجل سعر طن لفائف الأسلاك ما بين 810 – 850 دولارا، وهي الأسعار ذاتها التي سجلتها تعاملات الأسبوع الماضي.

وقبل اندلاع الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا، شهدت أسواق الحديد والصلب تقلبات شديدة وحادة في أسعار مدخلات الإنتاج، وهو ما حدث نتيجة أزمة اختناقات سلاسل التوريد، التي أدت إلى رفع أسعار أغلب المنتجات وأحدثت موجة تضخم عالمية.