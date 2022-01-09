أسعار خام الحديد ترتفع مجددًا.. وأوميكرون يؤثر على الإنتاج العالمي

عادت أسعار خام الحديد إلى الارتفاع مجددا، بعد فترة من الهدوء شهدتها، وذلك في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية، موقف نمو الاقتصاد الصيني، وكيفية التعامل مع متحور «أوميكرون»، الذي أربك الأسواق.

8 دولارات ارتفاعا في أسعار الحديد

وكشفت بيانات بورصة المعادن، ارتفاع أسعار خام الحديد بقيمة 8 دولارات في الطن خلال تعاملات 5 يناير الجاري، مقارنة بـ117 دولارا في تعاملات 17 ديسمبر الماضي، وبنحو 122 دولارا في تعاملات 20 ديسمبر، وهو ما يشير إلى استمرار حالة التقلبات التي سيطرت على أسعار الخام خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وبحسب بيانات بورصة المعادن، انخفض سعر طن الخردة بنحو 5 دولارات للطن، مسجلا 460 دولارا، مقارنة بـ 465 دولارا في تعاملات 17 ديسمبر، و462 دولارا في تعاملات 20 ديسمبر، كما شهدت أسعار البيليت تراجعا بقيمة دولارين لتسجل 633 دولارا، مقارنة بـ 635 دولارا في 17 ديسمبر.

أسعار الحديد التركي تعود إلى مستويات منتصف ديسمبر الماضي

في الوقت ذاته، عادت أسعار الحديد التركي إلى مستوياتها في 17 ديسمبر، مسجلة 705 دولارات للطن، بعد انخفاضها بقيمة 10 دولارات للطن في 23 ديسمبر الماضي؛ لترتفع مجددا إلى مستويات أسعار تعاملات 17 ديسمبر، وهو الأمر ذاته لأسعار مسطحات الصلب على الساخن التي استقرت عند 790 دولارا للطن، وهي نفس مستويات تعاملات 17 ديسمبر، بعدما انخفضت بقيمة 5 دولارات في تعاملات 24 ديسمبر.

وتسهم عدة عوامل في أسعار خام الحديد ومدخلات إنتاج الصلب بشكل عام، على رأسها موقف الاقتصاد الصيني، الذي تشير التوقعات بشأنه إلى وجود تباطؤ في معدلات النمو، إذ أدت الأزمة التي شهدها قطاع العقارات في بكين إلى تراجع معدلات الطلب على الحديد والصلب، وهو ما يأتي تزامنا مع تحركات الحكومة الصينية لخفض إنتاجها نتيجة الالتزام باستراتيجية تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.