خام الحديد يعاود الارتفاع في آخر أسبوع من 2021.. ويسجل 127 دولارا للطن

عاودت أسعار خام الحديد الارتفاع مجددا في الأسبوع الأخير من العام الحالي، وفي وقت تشهد أسعار كافة مدخلات إنتاج الصناعة تقلبات حادة في فترات زمنية قصيرة، وبحسب بيانات بورصة المعادن فقد ارتفع سعر خام الحديد بنحو 15 دولارا ليسجل الطن 127 دولارا، في تعاملات أمس الأول، مقابل 117 دولارا في تعاملات 17 ديسمبر، و111 دولارا في تعاملات 15 ديسمبر، و112 دولارا في تعاملات يوم 13 ديسمبر.

تراجع الأسعار بعد إعلان الصين اتجاهها لخفض إنتاج الصلب

ويعد خام الحديد المادة الأساسية لصناعة الصلب، وشهدت الأشهر الماضية ارتفاع الخام لأرقام قياسية وغير مسبوقة، وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فقد قفزت أسعار الخام إلي أكثر من 230 دولاراً للطن في مايو الماضي، لكنها تراجعت بقوة لتسجل 85 دولاراً في نوفمبر، بعد إعلان الصين اتجاهها لخفض إنتاج الصلب، غير أن الأسعار سجلت ارتفاعا آخر بنسبة 50% في ستة أسابيع.

وتشير توقعات بنوك الاستثمار الكبرى إلي وجود تباين بشأن اتجاه سعر خام الحديد في العام الجديد، حيث يرى بنك "يو بي إس غروب" أن متوسط السعر سيدور حول 85 دولاراً للطن في عام 2022، إلا أن بنك "سيتي غروب" يتوقع أن يتراوح متوسط السعر بين 96 دولاراً للطن، في حين توقع "كابيتال إيكونوميكس" أن يدور السعر حول مستويات 70 دولاراً في نهاية العام المقبل.في المقابل شهدت أسعار البيليت والخردة وحديد التسليح التركي انخفاضا واضحا، حيث أظهرت بيانات بورصة المعادن تراجع أسعار الخردة إلي 462 دولارا في تعاملات أمس الأول، مقارنة بـ470 دولارا في تعاملات منتصف الشهر، و480 دولارا في تعاملات يوم 13 ديسمبر.

انخفاض كبير لأسعار حديد التسليح التركي

وتراجعت كذلك أسعار البيليت بنحو 14 دولارا في الطن، حيث سجلت 633 دولارا للطن، مقابل 635 دولارا في منتصف الشهر، و647 دولارا في تعاملات يوم 13 ديسمبر، كما شهدت أسعار حديد التسليح التركي انخفاضات كبيرة، حيث سجل السعر أمس الأول 688 دولارا، مقارنة بـ705 دولارا في تعاملات منتصف الشهر، و725 دولارا في تعاملات يوم 13 ديسمبر.