أسواق المعادن: خام الحديد يسجل 150 دولارا والبيليت يصل إلى 710 دولارات

أظهرت بيانات أسواق المعادن استمرار حالة التقلبات في أسعار الخامات الأساسية لصناعة الصلب، وكشفت بيانات تعاملات، الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، تسجيل أسعار الخردة لنحو 507 دولارات للطن.

وبحسب البيانات، فقد سجّل طن خام الحديد 150 دولارًا، وهو ما يأتي استمرارًا لحالة التقلبات التي شهدها الخام على مدار الأشهر الماضي، إذ سجل ارتفاعات قياسية ثم تراجع، وبعدها عاود الارتفاع مجددًا خلال الشهرين الماضيين، وفيما يتعلق بأسعار «مربعات الصلب»، والبيلت، فقد تراوح السعر بين 675 – 710 دولارات للطن، بينما تراوحت أسعار حديد التسليح ما بين 760 – 780 دولارًا للطن، وبلغ سعر طن لفائف الأسلاك ما بين 810 و850 دولارًا للطن.

موجة تضخم في الأسواق العالمية

وتشهد أسعار مدخلات الإنتاج لصناعة الصلب تقلبات شديد خلال الفترة الماضية، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية، وأزمة اختناقات سلاسل التوريد، التي رفعت أسعار أغلب المنتجات وأدت إلى موجة تضخم عالمية، حيث شهدت الموانئ الصينية الأيام الماضية ازدحاما شديد أدى إلى تأخير تسليم البضائع، وعلى رأسها خام الحديد، وهو ما قد يضغط على الأسعار.

ويتوقع اتحاد الصلب العربي أن يشهد الطلب على الصلب في العام الجاري زيادة بنسبة 2.2%، ليصل إلى 1.8 مليار طن، ورجح الاتحاد، في تقرير له، أن يسهم توافر اللقاحات في تحويل متحورات كورونا إلى تأثير أقل ضررًا على الأسواق.

ارتفاع الطلب على الحديد 4.3% خلال 2022

وذكر التقرير أنّ من المتوقع أن يؤدي انخفاض اختناقات سلسلة التوريد، واستمرار الطلب المكبوت وثقة الأعمال والمستهلكين، إلى تعزيز زخم الانتعاش بـ أسواق الصلب في عام 2022، متوقعًا ارتفاع الطلب بنسبة 4.3% في عام 2022؛ ليصل إلى مستوى ما قبل الجائحة، لافتا في الوقت ذاته أن الطلب سيستمر في الاقتصادات النامية باستثناء الصين، حيث من المتوقع أن تتحسن الظروف في الاقتصادات النامية، وفقا لتوقعات التقرير.